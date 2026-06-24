¿Invasión extraterrestre en Brasil vs. Escocia? La teoría de una vidente en pleno Mundial 2026

La increíble predicción de una vidente para Brasil vs. Escocia en el Mundial 2026.

La antesala del encuentro entre la Selección de Brasil y Escocia en el Mundial 2026 estuvo marcada por la insólita teoría de una vidente acerca de una supuesta invasión extraterrestre en pleno partido. El Grupo C tendrá su definición este miércoles 24 de junio desde las 19 horas de Argentina, ya que en simultáneo se medirán Marruecos y Haití.

La cuestión es que una mujer, conocida como Vó Bahiana en las redes sociales, llamó la atención con sus publicaciones a través de videos. En las mismas, auguró entre lágrimas que soñó con alienígenas invadiendo el estadio Hard Rock de Miami (Estados Unidos) y hasta afirmó haber visto a los futbolistas siendo abducidos por una nave espacial.

Por si fuese poco, la vidente sostuvo que una nave aún más grande llegaría después para llevarse a miles de personas presentes en el recinto. "Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento...", expresó con el rostro realmente aterrorizado.

Vó Bahiana, la vidente que predijo una invasión extraterrestre en Brasil vs. Escocia en el Mundial 2026

"Gente, tengo que contarles de que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba. La nave principal llegaba, una nave mucho más grande y abducía a miles de personas del estadio", comenzó la mujer en el relato que se volvió viral rápidamente.

"Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso. Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos", sentenció muy convencida.

Cómo ver Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026 en Argentina

El duelo por la tercera jornada del Grupo C será el miércoles 24 de junio desde las 19 horas de Argentina, en el estadio Hard Rock de Miami. La transmisión en vivo en la televisión será de Telefe y DSports, con el streaming a cargo de MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

De la mano de Vinicius y a la espera de Neymar, Brasil va por todo en el Mundial 2026.

Neymar se entrenó a la par y podría debutar

Uno de los grandes ausentes en el Mundial hasta ahora es Neymar, quien a pesar de formar parte de la nómina de 26 futbolistas convocados no pudo jugar por una lesión de grado 2 en la pantorrilla. Ahora, el astro busca recuperarse a contrarreloj para poder sumar minutos en el último compromiso de la fase de grupos.

"Esperamos a Neymar en el primer partido de la Copa contra Marruecos. Si no lo logra, lo esperamos para el segundo o el tercero. No vamos a cambiar a nadie, los jugadores elegidos son estos 26 y van a jugar la Copa del Mundo", declaró antes del comienzo del torneo el entrenador Carlo Ancelotti al comienzo del certamen acerca de la presencia del exjugador del Barcelona y el PSG. De esta manera, quedó claro que no lo borrará a pesar de la lesión y le dará minutos en el caso de que esté a disposición.