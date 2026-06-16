Pelo sano y fuerte: los 3 hábitos para reparar el cabello por completo, según expertos.

Hay tres hábitos que los expertos en salud capilar aconsejan para tener un cabello fuerte y saludable, reparado desde adentro hacia afuera. Para alcanzar este objetivo, no necesariamente tenés que gastar de más en tratamientos en la peluquería, a veces alcanza con sostener simples hábitos.

Muchas veces, pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia en la salud del cabello. Desde la forma en que lo lavás hasta los alimentos que incluís en tu dieta, ciertos hábitos ayudan a fortalecer la fibra capilar, prevenir el quiebre y favorecer un crecimiento más saludable.

Los 3 hábitos que los expertos recomiendan para un cabello saludable

1. Consumir suficiente proteína y nutrientes esenciales

La alimentación juega un papel clave en la salud capilar. El cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína que el organismo necesita producir constantemente. Por eso, los expertos recomiendan incluir alimentos como huevos, pescado, pollo, lentejas, tofu y yogur griego, además de asegurarse un buen aporte de hierro, zinc, vitamina D y omega-3.

"El cabello está formado por queratina, por lo que si no consumís suficiente proteína de calidad, el folículo no tendrá la materia prima necesaria para producir fibras fuertes y gruesas", explica Kristina Collins, dermatóloga, en diálogo con Real Simple.

2. Cepillá tu pelo todos los días y evitá peinados tirantes

Además de desenredar y peinar, usar un cepillo o peine beneficia al cuero cabelludo, según la dermatóloga: "Cepillar el cabello ayuda a estimular la circulación en el cuero cabelludo, lo que favorece un ambiente saludable para el crecimiento del cabello. También ayuda a eliminar células muertas, exceso de grasa y residuos de productos que pueden acumularse con el tiempo".

Las colas de caballo, rodetes y trenzas muy ajustadas pueden generar tensión constante sobre el cuero cabelludo. Con el tiempo, esto puede debilitar los folículos y favorecer la caída del cabello. Para prevenirlo, se aconseja optar por peinados más sueltos y utilizar gomitas de tela o scrunchies que reduzcan la fricción.

3. Secar el cabello con suavidad

Cuando el cabello está mojado se vuelve más frágil y susceptible a la rotura. Por eso, los especialistas recomiendan evitar frotarlo con fuerza al salir de la ducha. En su lugar, es mejor retirar el exceso de agua presionando suavemente con una toalla de microfibra o algodón, lo que ayuda a minimizar el daño y el frizz. "En lugar de frotar, es mejor presionar suavemente o escurrir el exceso de agua", concluye.