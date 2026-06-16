Cómo frenar la caída del pelo: los 3 hábitos que expertos recomiendan para fortalecerlo.

La caída del pelo es muy común no solamente en hombres, sino también en mujeres. Existen tres hábitos diarios que los expertos aconsejan poner a prueba si estás teniendo este problema y que pueden hacer una gran diferencia. Son hábitos simples, pero que si los sostenés en el tiempo, te pueden dar muy buenos resultados.

Muchas veces se cree que para fortalecer el cabello es necesario recurrir a tratamientos costosos o productos específicos, pero los especialistas aseguran que algunos cambios en la rutina diaria pueden ayudar a reducir el quiebre, proteger la fibra capilar y crear un entorno más favorable para el crecimiento saludable del pelo.

3 hábitos diarios para que se te deje de caer el pelo

1. Consumir suficiente proteína y nutrientes esenciales

La alimentación tiene un impacto directo en la salud del pelo. El cabello está formado principalmente por queratina, una proteína que el organismo necesita producir de manera constante. Por eso, los expertos recomiendan incluir en la dieta alimentos como huevos, pescado, pollo, yogur griego, tofu y legumbres. Además, nutrientes como el hierro, el zinc, la vitamina D y los ácidos grasos omega-3 son fundamentales para mantener el cabello fuerte y favorecer su crecimiento.

2. Evitar peinados demasiado tirantes

Las colitas de caballo, trenzas y rodetes muy ajustados pueden generar tensión constante sobre los folículos capilares. Con el tiempo, este hábito puede favorecer la caída del cabello y aumentar el riesgo de rotura. Para prevenirlo, los especialistas aconsejan optar por peinados más sueltos y utilizar gomitas recubiertas de tela o scrunchies de seda, que reducen la fricción y ejercen menos presión sobre el pelo.

3. Proteger el cuero cabelludo del sol

Aunque muchas personas protegen su piel del sol, suelen olvidarse del cuero cabelludo. Sin embargo, la exposición prolongada a los rayos UV puede generar estrés oxidativo e inflamación en la zona, afectando la salud del cabello. Para reducir este impacto, los expertos recomiendan usar sombreros o gorras durante las horas de mayor radiación solar y, cuando sea posible, elegir productos capilares que incluyan protección UV.

Causas de la caída del pelo