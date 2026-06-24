Pronóstico y estadísticas de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026

Suiza y Canadá definen mano a mano el Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido vibrante que se disputa en el Estadio BC Place de Vancouver. Ambos seleccionados se encuentran en lo más alto de la tabla de posiciones con 4 unidades, producto de una victoria y un empate, por lo que este choque directo no solo confirmará la clasificación sino que decidirá quién avanza a los dieciseisavos de final como líder absoluto de la zona.

El conjunto canadiense, coanfitrión del certamen y dirigido por Jesse Marsch, llega con un andar arrollador tras golear de forma histórica por 6 a 0 a Qatar en la fecha pasada, lo que les otorga una sustancial ventaja en la diferencia de gol (+6). En la vereda de enfrente, el experimentado combinado helvético comandado por Murat Yakin ratificó su jerarquía en el torneo al vencer con solidez por 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina, confirmando que sabe exactamente cómo jugar partidos límite.

Las campañas recientes exponen dinámicas muy sólidas y regulares para ambas estructuras. Suiza arriba a este compromiso sosteniendo un andar de altísima competitividad en sus últimas diez presentaciones oficiales de la UEFA y amistosos previos, donde demostró ser un bloque compacto muy difícil de fracturar. La propuesta metódica liderada por el mediocampista Granit Xhaka le permitió a la Nati sostener una racha invicta sumamente valorable, anotando cuatro goles en un partido mundialista por primera vez desde 1994 en su última función.

Por el lado de Canadá, el balance numérico en su decena de partidos más recientes refleja un proceso en franco ascenso y un invicto de diez encuentros (cuatro triunfos y seis empates). El seleccionado de la Concacaf quebró marcas históricas en su última presentación al conseguir su primera valla invicta en una Copa del Mundo y establecer una goleada sin precedentes, apoyado en la enorme intensidad física y el desequilibrio en transiciones rápidas que pregona Jesse Marsch.

El plano reglamentario y de conducta entrega noticias sumamente positivas para los entrenadores de cara al armado de las estructuras de juego. En la serie de diez partidos analizados, la selección de Suiza mantuvo una línea sumamente ordenada y limpia, logrando finalizar sus compromisos con once jugadores en cancha sin tarjetas rojas directas. La sintonía es idéntica en la escuadra de Canadá, que tampoco registró futbolistas expulsados en sus últimas presentaciones oficiales y preparatorias.

Ficha del partido: Suiza vs. Canadá