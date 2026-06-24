SK Hynix busca salir a bolsa en EEUU con valoración de 29.000 millones de dólares por auge de IA

Ilustración fotográfica del logotipo de SK Hynix y una placa base.

Por Heekyong Yang y Hyunjoo ​Jin

SEÚL, 24 jun (Reuters) - La empresa surcoreana SK Hynix anunció el miércoles que tiene previsto recaudar hasta 29.400 millones de dólares mediante su salida a bolsa en Estados Unidos, ‌en la que sería una de ‌las mayores OPI a nivel mundial, ya que el proveedor de Nvidia busca aprovechar el fuerte interés de los inversores por la inteligencia artificial.

Si se completa en el límite superior, la operación sería la segunda mayor venta de acciones tras la OPI récord de 85.700 millones de dólares de SpaceX este mes, superando la salida a bolsa de Saudi Aramco por valor de 25.600 millones de dólares en 2019 y la oferta de tamaño similar ​de Alibaba en 2014.

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La salida ⁠a bolsa prevista de SK Hynix refleja el fuerte interés mundial por las acciones ‌relacionadas con la IA, incluso en un contexto de creciente volatilidad ⁠en los mercados tecnológicos y de semiconductores en Estados ⁠Unidos.

Se produce semanas después de que se registraran emisiones de acciones que batieron récords en otras empresas del sector, como SpaceX, de Elon Musk, y antes de las salidas a ⁠bolsa previstas de empresas centradas en la IA como Anthropic y OpenAI más ​adelante en el año.

Las mayores empresas tecnológicas del mundo están ‌recurriendo a los mercados de deuda y ‌captando capital para financiar una costosa expansión de la infraestructura de IA. Este mes, ⁠Alphabet , matriz de Google, anunció que pretende recaudar 80.000 millones de dólares mediante ofertas de acciones.

"La ventaja más atractiva para los inversores es que SK Hynix cotizará en el Nasdaq junto a su rival Micron, lo que le dará a la empresa la oportunidad ​de que ‌se reevalúe su valor en el mercado estadounidense", afirmó Ryu Young-ho, de NH Investment & Securities.

"Esto también podría reflejarse en sus acciones cotizadas en Corea, ya que los inversores vinculan cada vez más ambas valoraciones", agregó.

El fabricante de chips de memoria, valorado actualmente en unos 1,2 billones de dólares, ha sido uno de ⁠los beneficiarios más evidentes del auge de la IA. Sus acciones se han cuadruplicado en lo que va de año, superando a rivales como Samsung Electronics y la estadounidense Micron.

La empresa es un proveedor clave de chips de memoria de gran ancho de banda utilizados en sistemas de IA por clientes como Nvidia y Google, y esta semana superó a Samsung para convertirse en la firma más valiosa de Corea del Sur.

Sanjeev Rana, analista sénior de CLSA, señaló que las ‌expectativas de una salida a bolsa en Estados Unidos ya han contribuido a impulsar la subida de la acción, junto con la fuerte demanda de memoria de gama alta utilizada en los centros de datos de IA.

"Si consiguen, al menos, un múltiplo de valoración similar al de Micron, por ejemplo, las acciones locales también tendrán que reflejarlo, por lo que existe ese ‌tipo de expectativa", señaló Rana. "No me sorprendería que este repunte continuara".

Esta vertiginosa subida del precio de las acciones supone un drástico cambio de suerte para un fabricante de chips que, hace dos décadas, ‌estuvo a punto ⁠de quebrar por el peso de la deuda, y también ha contribuido a que el volumen de la venta de acciones aumente considerablemente con ​respecto al plan inicial, que, según una fuente en marzo, podría recaudar hasta 14.000 millones de dólares.

Con información de Reuters