Comedia y acción: de qué trata la película coreana que todos están viendo en Netflix

Maridos en acción es una comedia perfecta para ver en familia o solo.

Netflix ofrece a sus usuarios una película surcoreana que combina acción y comedia y tiene una trama que engancha a millones alrededor del mundo. Se trata de Esposos en acción (Nampyeondeul) se incorporó al catálogo de la plataforma Netflix el pasado 19 de junio de 2026.

La dirección y el guion principal de la propuesta corrieron por cuenta de Park Gyu-tae -responsable también del filme 6/45-, quien contó con la colaboración de Kim Jong-hyun en la escritura del libreto, mientras que la producción ejecutiva fue coordinada por la firma TPS Company. El elenco principal de la película quedó conformado por Jin Seon-kyu, Gong Myung, Kim Ji-seok, Yoon Kyung-ho, Kang Han-na y Lee Da-hee.

La trama se desata durante la realización de un festival escolar, escenario donde el inspector de la división de narcóticos Hwang Choong-sik coincide con Lee Min-seok, la actual pareja de su exesposa Si-nae. El encuentro inicial deriva de inmediato en una abierta disputa de autoridad y territorio, confrontando no solo la experiencia del maduro investigador policial frente a la juventud del veterinario, sino también sus roles contrapuestos como antiguo y nuevo cónyuge, y las funciones de padre biológico y padrastro de la niña Yeon-ju.

No obstante, las desavenencias personales quedan relegadas a un segundo plano cuando Si-nae y la pequeña Yeon-ju resultan víctimas de un secuestro perpetrado por una red de delincuencia organizada. Esta emergencia obliga a Choong-sik y a Min-seok a unificar esfuerzos y desplegar un operativo de rescate conjunto, una dinámica de cooperación forzada donde las profundas diferencias de carácter y los métodos disímiles de ambos protagonistas generan constantes fricciones a lo largo de la misión.

Maridos en acción.

El proceso de desarrollo de la producción inició su fase pública a finales de marzo de 2025 con las primeras filtraciones sobre las negociaciones para el armado del reparto, mencionándose el interés sobre las figuras de Gong Myung, Kang Han-na y Jin Seon-kyu. Transcurridos dos meses desde aquellos reportes iniciales, la compañía de transmisión por internet ratificó formalmente la participación del trío protagónico, completando la nómina del elenco definitivo con las incorporaciones de Kim Ji-seok, Yoon Kyung-ho y Lee Da-hee.

Elenco de Maridos en Acción