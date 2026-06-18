Netflix volvió a apostar por las producciones polacas de suspenso con el estreno de "Los colores del mal: Negro", una película que en pocos días logró ubicarse entre los títulos más vistos de la plataforma en varios países de Latinoamérica y Europa.

Estrenada el 10 de junio de 2026, la producción es la secuela de "Los colores del mal: Rojo" de 2024 y está basada en la exitosa saga literaria de la escritora polaca Małgorzata Oliwia Sobczak.

¿De qué trata "Los colores del mal: Negro", el thriller polaco que triunfa en Netflix?

La trama sigue a Leopold Bilski, un fiscal que acaba de ser trasladado a una pequeña localidad. Lo que en principio parece un destino tranquilo se transforma rápidamente en una compleja investigación cuando un niño desaparece en circunstancias misteriosas.

A medida que avanza el caso, comienza a descubrir pistas que lo llevan a revisar hechos ocurridos años atrás. La desaparición del menor parece estar relacionada con antiguos episodios que permanecían sin resolver y con una serie de secretos que varios habitantes del pueblo intentan mantener ocultos.

La investigación obliga al fiscal a adentrarse en las relaciones personales de los vecinos y a enfrentar un entramado de silencios, sospechas y situaciones que ponen a prueba su capacidad para encontrar la verdad. En el camino, el protagonista deberá lidiar con presiones y revelaciones inesperadas que convierten la búsqueda del niño en un caso cada vez más complejo.

Con una narración cargada de tensión y giros constantes, "Los colores del mal: Negro" construye un relato en el que el pasado y el presente se entrelazan para dar forma a un misterio que mantiene la intriga hasta el desenlace.

La producción se destaca por su atmósfera sombría y por el desarrollo de personajes atravesados por conflictos personales y decisiones difíciles. De esta manera, se presenta como una propuesta ideal para los fanáticos de las historias policiales y de los thrillers que exploran el lado más oscuro de las relaciones humanas.

Ficha técnica de "Los colores del mal: Negro"