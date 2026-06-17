La miniserie basada en un estremecedor crimen real y que hoy lidera en Netflix

Netflix sumó a su catálogo "El Testigo", una miniserie británica de apenas tres episodios que reconstruye uno de los casos policiales más impactantes de la historia reciente del Reino Unido. Basada en hechos reales, la producción se centra en las consecuencias humanas de un crimen que conmocionó al país y en la lucha de un padre por proteger a su hijo.

Creada por Rob Williams y dirigida por Alex Winckler, la producción se estrenó el 4 de junio y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados de la plataforma. La historia está inspirada en el asesinato de Rachel Nickell, registrado en Londres en 1992.

¿De qué trata "El Testigo", el nuevo fenómeno de Netflix?

La trama sigue a André Hanscombe y a su hijo Alex, de apenas dos años, quien se convierte en el único testigo ocular del asesinato de su madre, Rachel Nickell, en Wimbledon Common, un parque ubicado en el suroeste de Londres.

A partir de la tragedia, André debe afrontar el duelo y, al mismo tiempo, proteger a su hijo del enorme interés mediático y de una investigación policial marcada por errores y una intensa presión pública. La serie muestra cómo ambos intentan reconstruir sus vidas mientras lidian con un trauma que los acompañará durante años.

Lejos de centrarse únicamente en el crimen, la producción pone el foco en las secuelas emocionales de la violencia, el impacto de la exposición mediática y la resiliencia de una familia golpeada por una tragedia inimaginable.

"El Testigo" está compuesta por tres episodios de poco más de 50 minutos, por lo que puede verse en una sola tarde. La producción combina elementos de drama y thriller policial con un enfoque íntimo y emocional.

Ficha técnica de "El Testigo"