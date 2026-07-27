Burnham, primer ministro británico, recibe a Zelenski como su primer invitado internacional

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro británico, Andy Burnham, da la bienvenida al personal durante la inauguración oficial del número 10 Norte de Heron House, en Mánchester, Reino Unido

​El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, recibirá el lunes al presidente ucraniano Volodímir ‌Zelenski, que será ‌su primer visitante internacional, en una iniciativa que subraya el firme apoyo de Londres a Ucrania, ha informado la oficina de Burnham.

• Se espera que ambos líderes se reúnan en una base naval, donde recibirán información sobre ​cómo los programas ⁠de formación liderados por Reino Unido están ‌contribuyendo a reforzar las fuerzas armadas ⁠de Ucrania y a ⁠obtener resultados en el campo de batalla, según Downing Street.

• "Reino Unido está del lado de Ucrania, codo ⁠con codo, y nuestro apoyo sigue ​siendo inquebrantable", dijo Burnham en ‌un comunicado. "Rusia no debe dudar ‌sobre nuestra determinación, y no daremos un ⁠paso atrás hasta que logremos una paz duradera y justa para Ucrania".

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• Durante la visita, Burnham y Zelenski se reunirán con más ​de ‌200 militares y marineros ucranianos que han pasado las últimas tres semanas en Reino Unido participando en el "Sea Breeze", un ejercicio de seguridad marítima y de ⁠lucha contra las minas diseñado para prepararlos para futuras misiones en el mar Negro.

• Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, el apoyo total de Reino Unido a Ucrania ha alcanzado los 25.000 millones de libras (33.300 millones de dólares), ‌incluidos 16.000 millones de libras en ayuda militar y 5.600 millones de libras en apoyo no militar, según la oficina de Burnham.

• El predecesor de Burnham, Keir Starmer, visitó Kiev días ‌antes de dimitir a principios de este mes, donde se comprometió a aportar 300 millones de euros (345 ‌millones de ⁠dólares) para ayudar a equipar a Ucrania con una escuadrilla de 16 ​aviones de combate Gripen de fabricación sueca.

(1 dólar = 0,7508 libras)

Con información de Reuters