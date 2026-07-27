Burnham, primer ministro británico, recibe a Zelenski como su primer invitado internacional

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, recibirá el lunes al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que será su primer visitante internacional, en una iniciativa que subraya el firme apoyo de Londres a Ucrania, ha informado la oficina de Burnham.
• Se espera que ambos líderes se reúnan en una base naval, donde recibirán información sobre cómo los programas de formación liderados por Reino Unido están contribuyendo a reforzar las fuerzas armadas de Ucrania y a obtener resultados en el campo de batalla, según Downing Street.
• "Reino Unido está del lado de Ucrania, codo con codo, y nuestro apoyo sigue siendo inquebrantable", dijo Burnham en un comunicado. "Rusia no debe dudar sobre nuestra determinación, y no daremos un paso atrás hasta que logremos una paz duradera y justa para Ucrania".
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
• Durante la visita, Burnham y Zelenski se reunirán con más de 200 militares y marineros ucranianos que han pasado las últimas tres semanas en Reino Unido participando en el "Sea Breeze", un ejercicio de seguridad marítima y de lucha contra las minas diseñado para prepararlos para futuras misiones en el mar Negro.
• Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, el apoyo total de Reino Unido a Ucrania ha alcanzado los 25.000 millones de libras (33.300 millones de dólares), incluidos 16.000 millones de libras en ayuda militar y 5.600 millones de libras en apoyo no militar, según la oficina de Burnham.
• El predecesor de Burnham, Keir Starmer, visitó Kiev días antes de dimitir a principios de este mes, donde se comprometió a aportar 300 millones de euros (345 millones de dólares) para ayudar a equipar a Ucrania con una escuadrilla de 16 aviones de combate Gripen de fabricación sueca.
(1 dólar = 0,7508 libras)
Con información de Reuters