Netflix sumó a su catálogo "Risa y la cabina del viento", una película argentina que combina drama y fantasía y que se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma. El filme marca el debut cinematográfico de la cantante Cazzu y cuenta además con las actuaciones de Diego Peretti, Joaquín Furriel y la joven Elena Romero en el papel principal.

Dirigida por Juan Cabral y filmada en Ushuaia, Tierra del Fuego, la producción se estrenó originalmente en los cines argentinos en abril de 2026 y posteriormente llegó a Netflix, donde rápidamente ganó popularidad. Con una duración de alrededor de 95 minutos, propone una historia atravesada por el duelo, la pérdida y la búsqueda de respuestas.

¿De qué trata "Risa y la cabina del viento", el fenómeno argentino que escala en Netflix?

La historia sigue a Risa, una niña de 10 años que perdió a su padre en un trágico incendio. Durante las vacaciones, mientras su madre Sara trabaja largas jornadas, la pequeña pasa gran parte de su tiempo junto a Esteban, un vecino que atraviesa un difícil momento personal.

En medio de esa rutina, descubre una antigua cabina telefónica aparentemente fuera de servicio. Sin embargo, un día el teléfono comienza a sonar y Risa comprueba que puede escuchar las voces de personas fallecidas. Cada una de ellas le pide ayuda para resolver asuntos pendientes en el mundo de los vivos.

Convencida de que cumplir esos deseos le permitirá hablar una última vez con su padre, la niña se embarca en una serie de misiones que la llevarán a comprender mejor la pérdida y el valor de los vínculos humanos.

La película está protagonizada por Elena Romero en el papel de Risa, mientras que Cazzu interpreta a Sara, la madre de la niña. El reparto se completa con Diego Peretti como Esteban, Joaquín Furriel, Graciela Borges, Gustavo Garzón, Silvina Sabater y Fabián Casas.

Antes de su llegada a Netflix, "Risa y la cabina del viento" tuvo un destacado recorrido en festivales. La producción se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Dirección. También recibió elogios por su combinación de realismo mágico y drama familiar, además de su ambientación en los paisajes fueguinos y la música original de la banda Babasónicos.

Ficha técnica de "Risa y la cabina del viento"