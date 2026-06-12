La serie coreana que es furor en Netflix

Los dramas coreanos continúan consolidándose entre los contenidos más vistos de Netflix y una de las producciones que más atención genera en la plataforma es Mi némesis con aires de realeza, una comedia romántica que combina fantasía, viajes en el tiempo y una historia de amor marcada por el destino.

Protagonizada por Lim Ji-yeon, Heo Nam-jun y Jang Seung-jo, la serie se convirtió en uno de los estrenos más comentados entre los seguidores del género.

¿De qué trata Mi némesis con aires de realeza?

La trama sigue a Kang Dan-shim, una ambiciosa concubina de la dinastía Joseon que es condenada a muerte por envenenamiento. Sin embargo, en lugar de morir, despierta inesperadamente en la Seúl contemporánea dentro del cuerpo de Shin Seo-ri, una actriz de bajo perfil especializada en dramas históricos.

Desorientada por la tecnología, las costumbres modernas y su nueva identidad, la protagonista intenta adaptarse a una realidad completamente distinta. En ese proceso conoce a Cha Se-gye, el heredero de un poderoso conglomerado empresarial, con quien desarrolla una relación tan conflictiva como irresistible. Ambos descubrirán que sus destinos están más conectados de lo que imaginan.

Uno de los principales atractivos de Mi némesis con aires de realeza es la actuación de Lim Ji-yeon, quien interpreta tanto a la concubina de la era Joseon como a la mujer de la actualidad en cuyo cuerpo despierta. A su lado aparecen Heo Nam-jun en el papel de Cha Se-gye y Jang Seung-jo como otro personaje clave de la historia.

Además del romance, la serie incorpora elementos de reencarnación, segundas oportunidades y rivalidades que evolucionan hacia vínculos más profundos. Esa mezcla de géneros, habitual en los éxitos recientes del entretenimiento surcoreano, contribuyó a captar la atención de los suscriptores de Netflix.

Con episodios que superan la hora de duración y una historia que avanza entre secretos del pasado y conflictos del presente, Mi némesis con aires de realeza se posiciona como una de las apuestas más destacadas para los amantes de los k-dramas románticos.

Ficha técnica de Mi némesis con aires de realeza