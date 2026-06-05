Llega a Netflix la nueva miniserie de suspenso escrita por Harlan Coben que será tendencia mundial

"Te encontraré", miniserie de Harlan Coben. (Crédito de foto: Netflix)

En la línea similar en la que Stephen King es considerado el maestro del terror literario, Harlan Coben se ha ganado a pulso el título de rey del thriller contemporáneo. Con más de cuarenta novelas publicadas y un acuerdo de exclusividad sumamente exitoso con Netflix, el autor estadounidense ha logrado descifrar la fórmula perfecta para mantener a millones de espectadores pegados a la pantalla. Ahora, la expectativa vuelve a estar en lo más alto gracias al estreno de su nueva apuesta audiovisual, una miniserie de ocho episodios que promete transformarse en la obsesión televisiva de la temporada y que expande un universo de intriga que no para de cosechar fanáticos en todo el mundo: Te encontraré.

"Te encontraré": una huida desesperada por la verdad

La nueva producción Te encontraré llegará al catálogo global de la plataforma el próximo 18 de junio. Creada por Robert Hull y con el propio Coben como productor ejecutivo, la trama sigue la trágica historia de David, un padre inocente que cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad tras haber sido condenado injustamente por el asesinato de su propio hijo. Sin embargo, su destino cambia de forma radical cuando recibe una prueba inesperada y reveladora de que el pequeño podría seguir con vida. Impulsado por la desesperación, el protagonista inicia una arriesgada fuga de prisión para descubrir la verdad y desmascarar a los verdaderos culpables.

La euforia que rodea a este lanzamiento se relaciona, además de la participación de Coben, con el anuncio oficial del reparto ha desatado un enorme entusiasmo entre los aficionados al género, ya que cuenta con el gran protagonismo de Sam Worthington, la reconocida estrella de la saga cinematográfica Avatar, y Britt Lower, aclamada por su papel en la serie Severance. A este potente elenco se suma Milo Ventimiglia, garantizando un altísimo nivel actoral. La intriga aumenta al saber que el mundo exterior al que escapa David será mucho más hostil, peligroso y complejo de lo que jamás imaginó.

Britt Lower y Sam Worthington en "Te encontraré". (Crédito de foto: Netflix)

El catálogo de Harlan Coben

Este estreno refuerza el sólido catálogo de trabajos que Harlan Coben ha construido en Netflix de manera constante. Entre sus adaptaciones más exitosas destacan la reciente y aclamada Engaños, que rompió récords de audiencia, la inquietante Quédate cerca, En fuga, Refugio o la atrapante Safe, consolidando un sello imbatible para los amantes de los giros inesperados y los secretos familiares del pasado.