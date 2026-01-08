De sólo ocho capítulos, el thriller dramático En fuga combina elementos de misterio, intriga familiar y giros constantes propios del universo narrativo de Harlan Coben

A pesar de haber revalidado su condición de fenómeno global con su quinta y última temporada, Stranger Things compite hoy en Netflix con otra miniproducción para mantenerse en el liderazgo del top 10 de lo más visto durante la primera semana de enero de 2026.

¿De qué se trata En fuga?

La trama de la miniserie En fuga se centra en Simon Greene, interpretado por James Nesbitt, un hombre cuya vida aparentemente perfecta se desmorona de forma abrupta luego de que su hija mayor, Paige, desapareciera sin dejar rastro.

Envuelto en una completa incertidumbre y sumergido en una búsqueda desesperada, la producción con guión de Danny Brocklehurst da un giro de 180 grados cuando el protagonista descubre que la joven en realidad había huido y se encontraba en un parque, desorientada y sumida en el abuso de drogas.

Con una estética visual cuidada, un reparto sólido y una narrativa que mezcla elementos de drama familiar con suspense criminal, En fuga se suma al catálogo de adaptaciones de Harlan Coben que Netflix viene desarrollando en los últimos años, donde no rehúye de explorar temas delicados como adicciones, violencia, pérdida de confianza y dolor familiar, presentándolos con una crudeza que puede resultar impactante para algunos espectadores.

"No se trata de un héroe clásico, sino de un hombre lleno de errores que actúa impulsado por el miedo y el amor paternal. Alguien imperfecto, enojado a veces, capaz de cometer errores, pero ante todo un padre”, remarcó Nesbitt al describir el accionar de Greene.

Ficha técnica de En fuga