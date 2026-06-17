Es una de las joyas animadas ocultas de Netflix y volverá en forma de serie con una nominada al Oscar

Kiki: Entregas a domicilio volverá en forma de serie de 10 capítulos.

El clásico animado Kiki: Entregas a domicilio, una de las películas más entrañables de Studio Ghibli que pueden verse en Netflix, será nuevamente adaptada en formato de serie live-action. El proyecto, que ya fue confirmado en las últimas horas, tendrá a la guionista Irena Brignull, nominada a los Oscar por Los Boxtrolls.

Aunque pocos lo saben el origen de Kiki: Entregas a domicilio no está en Studio Ghibli sino en las novelas de Eiko Kadono, que empezó a publicar en 1985. La historia que llegó al cine de la mano de Hayao Miyazaki sigue a Kiki, una joven bruja de 13 años que, siguiendo una antigua tradición de su mundo, debe abandonar el hogar familiar durante un año para aprender a valerse por sí misma. Acompañada únicamente por su gato negro Jiji, llega a una ciudad costera desconocida con la intención de encontrar su lugar en el mundo.

Kiki descubre que su única habilidad especial es volar en escoba, por lo que decide convertir ese talento en un servicio de reparto. A través de los encargos que realiza para los habitantes de la ciudad, conoce personas de distintas edades y personalidades, mientras aprende a enfrentar la soledad, la inseguridad y las dificultades de la independencia.

BBC Studios Kids & Family reveló una alianza con la productora Wheel in Motion y Kadokawa Corporation para desarrollar una serie live action de Kiki: Entregas a domicilio, planeada como un show de 10 capítulos de media hora. La historia tomará como inspiración el primer tomo de la saga, compuesta por seis libros, y en el proyecto está involucrada la escritora y guionista Irena Brignull, quien ya cuenta con experiencia en películas animadas.

Qué dijo la creadora de Kiki y qué películas de Studio Ghibli hay disponibles en Netflix

Eiko Kadono, creadora del personaje, reaccionó a la noticia a sus 91 años y se mostró feliz por la nueva adaptación. “Kiki está a punto de partir hacia otra aventura en un nuevo mundo. Estoy segura de que será una gran serie. No puedo esperar a ver cómo cobra vida”, sostuvo en declaraciones recogida por Rotten Tomatoes.

En la actualidad Kiki: Entregas a domicilio forma parte del catálogo de Netflix, plataforma que alberga todas las películas de Studio Ghibli. Algunas de las más famosas que están, por ejemplo, son El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, El castillo ambulante, La princesa Mononoke, El niño y la garza, Ponyo y Pompoko, entre otras.