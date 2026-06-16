Shrek 5 revela su primer trailer: fecha de estreno, elenco y nuevos personajes.

Shrek 5, la nueva película de la divertida saga de DreamWorks protagonizada por el irreverente ogro de piel verde, llegará en junio del 2027. A casi un año del estreno, Universal lanzó un tráiler en el que Burro está dispuesto a vivir una nueva y emocionante aventura con su mejor amigo, Shrek.

"Había una vez... un ogro horroroso y un burro loco que emprendieron un viaje a la mágica ciudad de Muy, Muy Lejano", narra una voz en off al inicio del adelanto. El adelanto da paso a un clip donde Burro se prepara para lanzarse nuevamente a la aventura con Shrek, la princesa Fiona y los hijos de la pareja. "Shrek y Burro, dos grandes amigos en otra trepidante aventura en la ciudad", afirma el equino poco después, mientras las imágenes muestran a ambos siendo perseguidos por caballeros, a un muñeco de nieve con agrio carácter y a los héroes terminando en un calabozo.

Dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn, Shrek 5 vuelve a contar con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en sus respectivos papeles de Shrek, Burro y Fiona. Por su parte, la estrella de Euphoria, Zendaya, encarnará a Felicia, la hija de Shrek y Fiona, mientras que Marcello Hernández y Skyler Gisondo interpretarán a sus hermanos, Fergus y Farkle. Sobre el villano de la nueva película poco se sabe, pese a las teorías que circulan en las redes (una de ellas indica que John Litgow podría volver a poner su voz para interpretar a Lord Farquaad, quien reapareció en versión fantasmal en una de las últimas entregas).

El éxito de Shrek en la cultura popular

Las cuatro primeras películas de Shrek recaudaron casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo y han dado lugar a un musical de Broadway que obtuvo ocho nominaciones a los premios Tony, populares eventos y atracciones en los parques temáticos de y también al spin-off El Gato con Botas (2011) y su secuela El Gato con Botas: El último deseo (2022), que fue nominada al Oscar.

Basada en el libro ilustrado de 1990 del escritor y dibujante William Steig, Shrek es una de las franquicias de animación más famosas de DreamWorks. La saga arrancó en 2001 con una película que presentó a Shrek, un ogro que se embarca en una búsqueda para rescatar a la princesa Fiona. Tras ganar el primer Oscar a la mejor película de animación y recaudar más de 488 millones de dólares en todo el mundo, el éxito de la original allanó el camino a las secuelas Shrek 2 (2004), en la que Shrek conoce a los padres de Fiona, y Shrek Tercero (2007), que sigue el viaje de Shrek para encontrar al próximo heredero al trono. La cuarta entrega, Shrek, felices para siempre (2010), explora la crisis de mediana edad de Shrek y su deseo de borrar su pasado.