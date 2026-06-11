El documental sobre Maradona que llegó a Netflix, pocos vieron y es un tesoro para los futboleros

El documental sobre Maradona que llegó a Netflix y pocos vieron.

Pocos deportistas han despertado tantas pasiones como Diego Armando Maradona. Fue campeón del mundo, líder de multitudes, héroe popular y protagonista de innumerables polémicas. Esa complejidad es precisamente el corazón de Diego Maradona, el documental dirigido por el cineasta británico Asif Kapadia, una obra que se sumó recientemente al catálogo de Netflix.

Estrenado mundialmente en el Festival de Cannes en mayo de 2019 y lanzado posteriormente en salas de cine y plataformas internacionales, el documental se convirtió rápidamente en una de las producciones más comentadas sobre la vida del astro argentino. La película fue construida a partir de más de 500 horas de material de archivo inédito y entrevistas de audio, una marca distintiva del estilo narrativo de Kapadia.

Antes de abordar la figura de Maradona, Kapadia ya se había consolidado como uno de los documentalistas más prestigiosos de su generación. El director británico alcanzó reconocimiento internacional con Senna (2010), sobre el piloto brasileño Ayrton Senna, y más tarde ganó el Premio Óscar al Mejor Documental con Amy (2015), centrado en la vida de la cantante Amy Winehouse. Con Maradona completó una especie de trilogía dedicada a figuras extraordinarias cuya fama terminó convirtiéndose en una carga difícil de soportar.

Maradona en Napoli: los años de estudio de Kapadia

A diferencia de otras biografías que recorren toda la vida del futbolista, Diego Maradona concentra su mirada en un período específico: los años que el argentino pasó en el Napoli entre 1984 y 1992. Para Kapadia, fue en esa ciudad donde se produjo la transformación definitiva del joven surgido de Villa Fiorito en una figura de dimensiones casi religiosas. El documental muestra cómo Maradona llegó a un club acostumbrado a pelear lejos de los grandes títulos y terminó convirtiéndose en el símbolo de una ciudad históricamente relegada dentro de Italia.

La película retrata tanto los éxitos deportivos —los campeonatos de la Serie A, la Copa UEFA y la idolatría popular— como el lado más oscuro de aquella etapa: la presión constante, la exposición mediática, los vínculos con sectores de poder locales, los problemas personales y el avance de las adicciones.

Uno de los conceptos centrales del documental es la existencia de dos identidades. Por un lado, "Diego", el muchacho tímido y vulnerable. Por otro, "Maradona", el personaje público obligado a convertirse en un superhéroe capaz de soportar expectativas imposibles. La tensión entre ambos atraviesa toda la narración.