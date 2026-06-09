Perfecta para una noche con niños: la comedia infantil que no deja de arrasar en Netflix

Un filme infantil de 2017 arrasa en Netflix.

Un Jefe en Pañales es un largometraje animado estadounidense de 2017 que mixtura la comedia y el espionaje. La producción corrió por cuenta del estudio DreamWorks Animation, tomando como base el libro homónimo de imágenes publicado en 2010 por la autora e ilustradora Marla Frazee.

El cineasta Tom McGrath asumió la dirección del proyecto, mientras que el libreto principal fue desarrollado por el guionista Michael McCullers. El elenco encargado de las voces en su versión original estuvo integrado por figuras como Alec Baldwin, Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow y Tobey Maguire.

El núcleo argumental plantea el enfrentamiento encubierto entre el colectivo de los bebés y el de los cachorros caninos a través de un lactante que opera como agente encubierto. La historia se focaliza inicialmente en Tim Templeton, un niño de siete años caracterizado por una desbordante imaginación.

Tim recibe la atención exclusiva de sus progenitores, Ted y Janice, quienes se desempeñan en el área de mercadotecnia de la corporación PuppyCo y participan activamente en las dinámicas lúdicas de su hijo. El equilibrio familiar se altera cuando el matrimonio consulta al menor sobre la posibilidad de incorporar un nuevo hermano a la dinámica del hogar, una idea que Tim rechaza sin percatarse del embarazo en curso de su madre.

Un Jefe en Pañales.

La crónica de estos hechos es guiada desde la perspectiva del propio Tim en su etapa adulta, quien ejerce el rol de narrador de los acontecimientos. De forma paralela, la narrativa describe los procesos internos de BabyCorp, una organización donde se originan y clasifican los recién nacidos mediante un sistema industrial automatizado.

En esta línea de montaje, los bebés son evaluados a través de un mecanismo diseñado para provocar risas. Aquellos que manifiestan una reacción alegre son destinados al núcleo de familias convencionales, mientras que los infantes que permanecen indiferentes al estímulo son derivados de manera directa hacia las funciones administrativas del sector gerencial.

Elenco de Jefe en Pañales