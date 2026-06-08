El cierre de la saga romántica que rompió récords en Netflix y sigue entre las más vistas

Dentro del catálogo de Netflix, A través de mi ventana se mantiene como una de las películas románticas juveniles más populares de los últimos años. Estrenada en 2022, la producción española está basada en la novela homónima de la escritora venezolana Ariana Godoy, una historia que nació en Wattpad y que luego se transformó en un fenómeno internacional.

Dirigida por Marçal Forés y protagonizada por Clara Galle y Julio Peña, la película dio origen a una exitosa trilogía dentro de la plataforma gracias a su buena recepción entre el público juvenil.

¿De qué trata A través de mi ventana?

La trama sigue a Raquel, una adolescente que lleva años enamorada de su vecino Ares Hidalgo. Aunque lo observa desde la distancia y conoce gran parte de su rutina, nunca se animó a acercarse a él. Todo cambia cuando un incidente relacionado con la contraseña de su red WiFi provoca el primer contacto entre ambos.

A partir de ese momento comienza una relación marcada por la atracción, los secretos familiares y las diferencias sociales. Mientras Raquel intenta conquistar a Ares, también busca no perder su identidad ni sus propios proyectos personales.

Con una calificación de 5,5 sobre 10 en IMDb, antes de llegar a la pantalla, A través de mi ventana fue una de las historias más leídas de Wattpad. La novela de Ariana Godoy reunió millones de lectores y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma, lo que impulsó su publicación en formato físico y posteriormente su adaptación cinematográfica.

El éxito de la primera película llevó a Netflix a expandir la historia con dos secuelas: A través del mar (2023) y A través de tu mirada (2024), completando así la trilogía inspirada en los hermanos Hidalgo.

Con una duración cercana a las dos horas, romance adolescente y conflictos familiares, A través de mi ventana continúa siendo una de las producciones románticas más reconocidas de Netflix para quienes buscan una historia centrada en el primer amor y las relaciones juveniles.

Ficha técnica de A través de mi ventana