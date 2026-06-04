Rebel Moon: la versión sin censura de Zack Snyder está disponible en Netflix

Los seguidores de Zack Snyder ya pueden ver en Netflix la versión sin censura de Rebel Moon, la ambiciosa saga de ciencia ficción estrenada originalmente en dos partes entre 2023 y 2024. A diferencia de las producciones lanzadas inicialmente para el público general, estas nuevas ediciones presentan el montaje completo concebido por el director, con escenas inéditas y contenido orientado a una audiencia adulta.

Las películas están disponibles bajo los títulos Rebel Moon – Chapter One: Chalice of Blood y Rebel Moon – Chapter Two: Curse of Forgiveness. Ambas llegaron al catálogo el 2 de agosto y continúan disponibles para los suscriptores de la plataforma.

¿Qué cambia en la versión sin censura Rebel Moon?

Las ediciones originales, La niña del fuego y La guerrera que deja marcas, fueron lanzadas con clasificación PG-13 para alcanzar una audiencia más amplia. Sin embargo, Snyder había concebido desde el inicio una versión más extensa y con clasificación para adultos.

Las nuevas versiones incorporan secuencias adicionales de acción, más desarrollo de personajes y escenas con violencia explícita, sangre, desnudos y contenido sexual. Además, suman cerca de dos horas de material respecto de los montajes originales.

Según explicó el propio director durante la promoción del proyecto, no se trata de simples escenas eliminadas agregadas posteriormente, sino de una visión paralela filmada desde el comienzo para reflejar su propuesta original.

La extensión es una de las principales diferencias entre ambas versiones: Chapter One: Chalice of Blood tiene una duración superior a las tres horas, mientras que Chapter Two: Curse of Forgiveness ronda las dos horas y cincuenta minutos. En conjunto, la saga supera las seis horas de duración.

La historia sigue a Kora, interpretada por Sofia Boutella, una guerrera que reúne a un grupo de combatientes para enfrentar a las fuerzas del Mundo Madre y defender una colonia ubicada en una luna remota. El elenco también incluye a Djimon Hounsou, Ed Skrein y la voz de Anthony Hopkins.