No es el típico cuento de hadas: la película de supervivencia que sorprende a todos

Las historias de princesas, castillos y bodas reales suelen seguir una fórmula conocida. Sin embargo, Damsel, la película protagonizada por Millie Bobby Brown, toma ese punto de partida para construir una trama de supervivencia que se aleja de los cuentos de hadas tradicionales. Desde su estreno en Netflix, logró captar la atención de millones de espectadores gracias a una propuesta que mezcla fantasía, acción y aventura.

Dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, la historia sigue a Elodie, una joven que acepta casarse con un príncipe de un reino poderoso. Lo que parece ser el comienzo de una vida de ensueño pronto se transforma en una pesadilla cuando descubre que la familia real planea sacrificarla para saldar una antigua deuda con un dragón.

¿De qué trata Damsel, la película protagonizada por Millie Bobby Brown?

A diferencia de los relatos clásicos, en Damsel no hay un héroe dispuesto a rescatar a la protagonista. Tras ser arrojada a una cueva habitada por un dragón, Elodie deberá utilizar su inteligencia, resistencia y capacidad de adaptación para mantenerse con vida y encontrar una salida.

La película combina elementos de fantasía oscura con una historia centrada en la supervivencia. Gran parte del relato transcurre dentro del sistema de cavernas donde la protagonista enfrenta distintos obstáculos mientras intenta escapar de la criatura que la persigue.

Uno de los aspectos más destacado fue el giro que propone respecto de los cuentos tradicionales: en lugar de una típica joven en apuros esperando ser salvada, la historia presenta a una protagonista que debe resolver por sí misma los desafíos que enfrenta.

Con una duración de 1 hora y 50 minutos, Damsel cuenta también con la participación de Robin Wright, Angela Bassett, Ray Winstone y Nick Robinson. La producción se consolidó como una de las películas de fantasía más vistas de Netflix y continúa atrayendo a quienes buscan una historia de aventura y supervivencia con una vuelta de tuerca sobre los cuentos de hadas clásicos.

Ficha técnica de Damsel