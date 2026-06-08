Espionaje y adrenalina: la película de 1 hora 40 que no te podés perder

Entre las películas de acción que pueden verse en Netflix, El Sindicato se posicionó como una de las producciones más elegidas de la plataforma. Estrenada en 2024, combina espionaje, comedia y aventura, con un elenco encabezado por Mark Wahlberg, Halle Berry y J.K. Simmons.

La historia sigue a Mike McKenna, un trabajador de la construcción de Nueva Jersey cuya vida cambia de forma inesperada cuando reaparece Roxanne, un antiguo amor de la adolescencia. Lo que parece un simple reencuentro termina convirtiéndose en una misión internacional vinculada al mundo de la inteligencia.

El grupo, bautizado como "El Sindicato", utiliza personas corrientes como agentes encubiertos, aprovechando que pueden pasar desapercibidas en distintas situaciones.

Sin experiencia previa en espionaje, el protagonista se ve obligado a adaptarse rápidamente a persecuciones, operaciones secretas y misiones de alto riesgo. A medida que avanza la trama, deberá demostrar que puede desenvolverse en un entorno completamente distinto al que conoce.

La pelicula está protagonizada por Mark Wahlberg, Halle Berry y Roxanne Hall. También participan J. K. Simmons, Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw y Alice Lee.

Dirigida por Julian Farino, tiene una duración de casi dos horas y mezcla escenas de acción con momentos de humor y una trama atravesada por el vínculo entre los protagonistas.

Desde su estreno, El Sindicato logró ubicarse entre los contenidos más vistos de Netflix en varios países, impulsada por la popularidad de sus protagonistas y su propuesta de entretenimiento basada en el género de espías.

Ficha técnica de El Sindicato