Juicio Maradona: tenso careo entre la psiquiatra Cosachov y la coordinadora de la prepaga

En la audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona de este jueves se vivió un tenso cruce entre la psiquiatra Agustina Cosachov y Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical. Ambas, imputadas por homicidio simple con dolo eventual, aceptaron un careo frente a los jueces del Tribunal de San Isidro N°3.

La primera etapa del careo entre las dos acusadas la introdujo el abogado de Cosachov, quien le empezó a preguntar a Forlini sobre los documentos para iniciar la internación de Diego en la casa de Tigre. El enfrentamiento surge ya de que Cosachov sostuvo que ella solicitó una internación domiciliaria y Forlini afirmó que nunca estuvo en su poder esa autorización. Durante el careo, la coordinadora de Swiss Medical mantuvo su postura.

"Yo quiero decirle que nunca me llegó ese papel, que no lo presentó en la reunión. El primer pedido llegó el día 11, cuando usted firmó el acta de externación. Ustedes se hicieron responsables de esa situación", expresó Forlini, según informó Infobae.

Forlini indicó que a ella "le llegó lo que estaba en el acta de externación" y ningún otro escrito más. Cosachov la interrumpió y dijo: "No me parece para nada llamativo que digas lo mismo que Charovsky. Yo puedo justificar por qué hice el pedido del 4 de noviembre".

Por su parte, Forlini siguió manteniendo lo dicho y aseguró que "jamás hizo el pedido" que afirma haber hecho. "En mi área tiene que venir todo puntualizado. La nota nunca se presentó en la reunión, nunca me llegó y lo único que yo tenía para trabajar en mí mesa operativa era el pedido de acompañante terapéutico y enfermería las 24 horas".

En tanto, Cosachov manifestó que "no era su responsabilidad que el documento no le haya llegado" y continuó afirmando que sí realizó la solicitud: "¿Cómo voy a pensar que no le van a dar todo a un paciente VIP?".

A lo que Forlini contestó: "Es tu responsabilidad leer lo que firmas. Nosotras hablábamos casi a diario. Vos nunca me pasaste nada".

Careo entre Cosachov y Forlini: la cuestión del médico clínico y neurólogo para la internación de Diego

El careo continuó con el pedido de un médico clínico y un médico neurólogo para la internación de Diego Maradona. La contradicción entre ambas profesionales se da porque Forlini insiste con que le pidieron un médico "interconsultor" y Cosachov asegura que se solicitó un clínico. "Siempre se insistió con el médico clínico. No entiendo por qué después se habla de esa distinción entre cuidado o internación que jamás había surgido antes", expresó Cosachov.

Más tarde, Forlini indicó que la psiquiatra le había dicho que tanto ella como Leopoldo Luque "le iban a dar un seguimiento continuo" al paciente. "Vos me dijiste que ustedes eran el equipo tratante, que todo ibas a hablarlo con Luque y que ustedes estaban a cargo del paciente. Así es imprudente que un médico que no fuera del equipo fuera puesto por nosotros", explicó.

Y añadió: "Aparte sería contradictorio que Swiss Medical pusiera un clínico porque se les había dicho que para nosotros había que dejarlo internado".

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona inició el pasado 14 de abril y no tiene fecha de finalización exacta, ya que hay más de 90 testigos autorizados para declarar.