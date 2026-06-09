El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se sigue desarrolando en los tribunales de San Isidro. Este lunes, en una nueva audiencia, fue citada a declarar Dalma Maradona, quien al recordar a su padre no pudo evitar emocionarse. La hija mayor del Diez aseguró que "no hay día en que no lo extrañe" y en el que "no sienta dolor por la pérdida de su padre".

Dalma indicó que muchas veces intentó llamar a Diego a su casa, pero "le cortaban" y que, en diferentes ocasiones, ella y su hermana Giannina le dijeron a los médicos que "no veían bien al futbolista" y ellos las trataban de "locas". Asimismo, la joven sostuvo que el equipo de profesionales que atendió a su padre intentó siempre de "culparlo por su propia muerte", sin hacerse responsables de su accionar. Por otra parte, respecto al estado de salud su padre, manifestó que los médicos “lo ponían en modo avión” para que “no se diera cuenta de nada”.

A su vez, la hija de Diego afirmó que “hasta que no encuentre justicia para su padre no volverá a estar tranquila”.

Los acusados por el homicidio de Maradona son 7: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Ariel Perroni, Pedro Di Spagna y Ricardo Almirón. Están imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Declaró Nancy Forlini, una de las imputadas en la causa por la muerte de Diego Maradona

