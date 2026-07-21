Los títulos públicos atados al dólar le suman presión al esquema financiero de Caputo

La estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para contener el dólar sin rifar las reservas del Banco Central incluyó la ampliación de los instrumentos atados a la moneda norteamericana. Esa oferta de cobertura cambiaria (tanto dólar linked como los negociados a futuro) alcanzaría cerca de los 9000 millones de dólares.

La herramienta más utilizada es la letra dólar linked D31L6, que vence el 31 de julio y que el Banco Central utiliza para absorber pesos emitidos durante la compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios. Este martes, la Secretaría de Finanzas informó que en la licitación anticipada del cierre del mes se recibieron un total de 315 ofertas mientras que el total adjudicado representó el 45,17% del valor nominal de circulación de la D31L6.

De acuerdo a un informe de Portfolio Personal, la oferta de cobertura cambiaria del BCRA a los inversores asciende a unos 8900 millones de dólares, conformada principalmente por instrumentos dólar linked. La cifra implicaría un salto de más de 2500 millones de dólares respecto al cierre de junio (6.300 millones).

El último viernes, la letra D31L6 había operado solamente 46 millones de dólares, el volumen más bajo en casi un mes pero en el arranque de la semana, el volumen negociado llegó a los 120 millones de dólares.

En este escenario, la Secretaría de Finanzas lanzó una licitación extraordinaria para desactivar el principal vencimiento del mes. De acuerdo a lo informado desde el Palacio de Hacienda, se recibieron 315 ofertas mientras que solo “se rescató” el 45,17% valor nominal en circulación de la Lelink D31L6, el principal vencimiento dólar linked de fin de mes.

El porcentaje quedó por debajo del 58% de adhesión que había obtenido la operación similar realizada el 18 de junio. La mayor parte de los inversores que aceptaron la propuesta volvió a privilegiar la cobertura de corto plazo.

De esta manera, el equipo económico adjudicó 1736 millones de dólares de valor nominal de la nueva letra dólar linked con vencimiento el 31 de agosto de 2026, a un precio de corte de 990 dólares por cada 1000 de valor nominal, lo que implicó rescatar USD 1.851 millones de la Lelink que vence el 31 de julio.

Por otro lado, el bono dólar linked con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 recibió una demanda mucho menor, al adjudicarse apenas 159 millones de dólares, con un precio de corte de 809,90 dólares por cada 1.000 de valor nominal. Los inversores prefieren agarrar una cobertura cambiaria de corto plazo antes que inmovilizar posiciones hasta 2028.

¿El Gobierno reemplazó la venta de dólares por la venta de una suerte de seguro contra una devaluación? Esta es una pregunta que empieza a circular por la city porteña. Las reservas internacionales están ubicadas en los 48.919 millones de dólares. En la jornada del martes, la autoridad monetaria hizo compras por 45 millones.

Las compras del BCRA realizadas en la última semana, cerca de 1100 millones de dólares, se explicarían por el ingreso de divisas provenientes de títulos de deuda emitidos en el exterior por parte de empresas. En lo que va del año, la autoridad monetaria acumula compras de divisas en el mercado cambiario por 12.602 millones de dólares.

El tipo de cambio

El dólar cortó su leve racha alcista este martes. En las primeras dos jornadas de la semana, sumó un retroceso de 0,50 pesos lejos de la caída de 16,50 pesos de los dos primeros días de la semana anterior.

El tipo de cambio mayorista cerró en los 1477,5 pesos para la venta, luego de un leve rally alcista. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial se encuentra casi estable, mientras que en todo 2026 subió apenas 1,8%, muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre. El minorista operó en la banda de los 1500 pesos.