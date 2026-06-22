No está en Netflix: la película de acción y suspenso que tiene atrapados a todos los cinéfilos

Dead of Winter está disponible en Amazon Prime Video.

El largometraje de acción y suspenso Dead of Winter, que llegó a las pantallas en 2025, contó con la dirección de Brian Kirk y un guion elaborado por la dupla integrada por Nicholas Jacobson-Larson y Dalton Leeb. El reparto principal de la producción estuvo encabezado por las actrices Emma Thompson, Judy Greer y Laurel Marsden, junto al actor Marc Menchaca.

La obra concretó su debut internacional en la sección Piazza Grande del 78º Festival de Cine de Locarno el 8 de agosto de 2025, para luego iniciar su recorrido comercial en las salas cinematográficas el 26 de septiembre de ese mismo año. El conflicto de la historia se inicia tras el fallecimiento de Karl, cuya viuda, Barb, emprende un viaje con el propósito de cumplir su última voluntad: dispersar sus restos cremados en las inmediaciones del lago Hilda, un recóndito paraje en el norte de Minnesota donde la pareja había tenido su primer encuentro romántico.

En medio de un intenso temporal de nieve que dificulta su trayecto en auto, la mujer decide desviarse hacia una vivienda rústica para solicitar indicaciones a un lugareño de actitud esquiva, a quien se identifica como "Chaqueta Camuflada". A pesar de notar rastros hemáticos en la superficie helada -que el individuo justifica como despojos de un ciervo-, Barb continúa hacia su destino; sin embargo, al arribar al espejo de agua, descubre a una joven llamada Leah que intenta huir maniatada del mismo sujeto, quien logra recapturarla.

Ante la sospecha de un hecho criminal, Barb opta por retornar al inmueble para inspeccionar el lugar, localizando a la muchacha cautiva y encadenada en la planta subterránea. En ese lapso, percibe la conversación del captor con su cónyuge, apodada la "Dama Púrpura", y la situación da un vuelco cuando esta última halla una prenda de Barb en el exterior de la propiedad.

La gestación del proyecto audiovisual se dio a conocer inicialmente en febrero de 2024 bajo la denominación de The Fisherwoman. Hacia marzo de 2025, la pieza pasó a titularse The Dead of Winter en coincidencia con la adquisición de los derechos de distribución para el mercado norteamericano por parte de la compañía Vertical, modificándose una última vez el nombre hasta su designación oficial definitiva, Dead of Winter.

Dead of Winter.

Elenco completo de Dead of Winter