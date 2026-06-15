La nueva comedia romántica de Jennifer Lopez que lidera el ranking global de Netflix

Netflix volvió a apostar por las comedias románticas con el estreno de "Turbulencia en la oficina", una película protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein que rápidamente se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma en varios países. La cinta combina romance, humor y conflictos laborales en una historia marcada por las reglas corporativas y las relaciones prohibidas.

Dirigida por Ol Parker, conocido por películas como "Mamma Mia! Here We Go Again" y "Ticket to Paradise", la producción se estrenó el 5 de junio de 2026 y tiene una duración de 116 minutos.

Con una puntuación de 5,9 sobre 10 en IMDb, actualmente encabeza el ranking global de las películas más vistas de Netflix.

¿De qué trata "Turbulencia en la oficina"?

La trama gira en torno a Jackie Cruz, interpretada por Jennifer Lopez, una exitosa empresaria que se desempeña como presidenta y directora ejecutiva de la aerolínea Air Cruz. Perfeccionista y completamente enfocada en el trabajo, la ejecutiva impone una estricta política que prohíbe las relaciones amorosas entre los empleados de la compañía.

Sin embargo, todo cambia con la llegada de Daniel Blanchflower, un nuevo abogado de la empresa interpretado por Brett Goldstein. Entre ambos surge una fuerte atracción que pone a prueba las normas internas de la firma y amenaza con alterar el equilibrio profesional que Jackie construyó durante años.

La historia explora el dilema entre el éxito profesional y la posibilidad de abrirse al amor, mientras los protagonistas intentan manejar las consecuencias de un romance secreto dentro del lugar de trabajo.

Además de Jennifer Lopez y Brett Goldstein, el reparto incluye a Betty Gilpin, Bradley Whitford, Amy Sedaris, Edward James Olmos, Jodie Whittaker, Mary Wiseman y Tony Hale. El guion fue escrito por Brett Goldstein y Joe Kelly.

Ficha técnica de Turbulencia en la oficina