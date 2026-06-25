Historia e identidad: Gildo Insfrán presidirá el acto oficial por el 71° aniversario de la Provincialización de Formosa

Formosa se prepara para conmemorar este domingo 28 el 71° aniversario de su provincialización con un acto oficial que será encabezado por el gobernador Gildo Insfrán en el Mástil Municipal de la ciudad capital. La ceremonia evocará uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia formoseña: la incorporación de Formosa al conjunto de las provincias argentinas tras la sanción de la Ley Nacional 14.408.

La fecha recuerda la promulgación, en 1955, de la norma que puso fin a la condición de Territorio Nacional y otorgó a Formosa plena autonomía política e institucional. La provincialización fue el resultado de un prolongado proceso de organización y reclamo impulsado por dirigentes y vecinos, que demandaban igualdad de derechos civiles y representación política en relación con el resto de las provincias del país.

Entre los principales protagonistas de aquella gesta popular se destacó la Comisión Pro-Provincialización, liderada por el docente Vicente Arcadio Salemi. El incansable trabajo de este grupo de ciudadanos resultó determinante para visibilizar el reclamo y lograr que el entonces presidente Juan Domingo Perón sancionara la normativa que cambió para siempre el rumbo institucional y la identidad de la provincia.

Un acto para recordar un momento clave de la historia provincial

La jornada conmemorativa comenzará a las 8.30 con la concentración de delegaciones escolares, integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, efectivos policiales y público en general. A las 9.30 está previsto el arribo del gobernador Insfrán para dar inicio al acto protocolar.

El acto oficial comenzará con la tradicional presentación de los efectivos de seguridad, seguida por el izamiento de las banderas nacional y provincial al compás de la canción Aurora. Posteriormente, los presentes entonarán con solemnidad las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha Himno a Formosa, dando un marco patriótico al inicio de las celebraciones.

El desarrollo del programa continuará con un respetuoso minuto de silencio y el recitado de una poesía alusiva a la fecha. Tras estos momentos de reflexión, el gobernador ofrecerá el discurso central del evento, el cual concluirá formalmente con el retiro de las banderas de ceremonia y el cierre del acto protocolar.

Esta conmemoración, celebrada cada 28 de junio, evoca un hito trascendental que va más allá de un simple reordenamiento administrativo: la provincialización de Formosa. Este hecho histórico significó el reconocimiento definitivo de los derechos políticos de sus habitantes y el inicio de su autonomía institucional, consolidándose como un pilar fundamental en la memoria colectiva y la identidad del pueblo formoseño.