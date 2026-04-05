Formosa apuesta a la cultura con una novedosa agenda de taller culturales gratuitos: los detalles

La Subsecretaría de Cultura de Formosa pondrá en marcha una nueva etapa de talleres culturales gratuitos destinados a vecinos y vecinas de la provincia. Las actividades se llevarán adelante en el Teatro de la Ciudad y el Galpón “C”, con una oferta orientada a distintas expresiones artísticas.

"Algunas propuestas ya comenzaron a desarrollarse en otros espacios y algunos talleres ya funcionan con los profesores de la Subsecretaría en el barrio La Nueva Formosa, en el espacio que se comparte y que gentilmente cedió el Ministerio de la Comunidad", explicó la responsable del área, Graciela Marechal, en diálogo con Agenfor.

Sin embargo, la directora indicó que el inicio formal del resto de las actividades fue programado para el 9 de abril debido a la utilización previa de los espacios, ya que "estos espacios se podían usar en este tiempo porque había ensayos de la Cantata Fundacional". La misma está prevista para el 7 en el marco de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.

La cultura formoseña

Sobre la propuesta cultural, Marechal adelantó: "Se suman diferentes clases de teatro y también algo referido a la música, estos talleres tienen que ver sobre todo con la expresión de la cultura”. Además, destacó el carácter inclusivo de la iniciativa porque son libres y gratuitos para toda la comunidad, y aseguró que eso forma parte "del mandato que hay de estar siempre y garantizar que en Formosa un Estado presente. Sobre todo en la cultura, si se tienen en cuenta los momentos que se viven a nivel país”.

En ese sentido, contrastó la situación local con el contexto nacional y sostuvo que "desde Nación hay un desfinanciamiento total, aquí en Formosa es totalmente diferente, ya que se trabaja por y para la cultura".

Por último, explicó que la Subsecretaría de Cultura garantiza la participación en sus talleres mediante la provisión de recursos materiales específicos para quienes desean aprender. En el caso de las arpas, el organismo facilita los instrumentos de forma directa, mientras que con la guitarra se fomenta el préstamo debido a su mayor accesibilidad. Este acompañamiento asegura que las barreras económicas no impidan el acceso a la formación musical.

Asimismo, la gestión destaca por la creatividad pedagógica en áreas como la percusión, donde los docentes fabrican sus propios instrumentos para asegurar el desarrollo de las clases. A través de estas acciones, el Gobierno provincial sostiene su compromiso de fortalecer los espacios de acceso a la cultura, además de promover la participación comunitaria y el crecimiento del ecosistema artístico local.