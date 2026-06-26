Crisis de morosidad: el Banco Nación lanza una línea de créditos para ordenar deudas de consumo

En el marco de una creciente morosidad de las familias por créditos para gastos básicos, el Banco de la Nación Argentina (BNA) puso en marcha una nueva línea crediticia orientada a ordenar deudas de consumo que registran incumplimientos o atrasos.

Según el objetivo técnico planteado, la línea busca “ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo”.

La información oficial del Banco Nación señala que la propuesta forma parte del “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”. Es decir, con esta medida el banco público apunta a sumar nuevas opciones para personas con deudas de consumo, tanto si fueron tomadas inicialmente en pesos como si se pactaron bajo la modalidad UVA ajustada por CER (inflación).

El mecanismo de refinanciación contempla una amortización mensual bajo el sistema francés (de cuota fija). Respecto de las condiciones financieras, la tasa de interés varía de acuerdo con las características del deudor.

El nuevo instrumento se agrega a alternativas que ya estaban disponibles, como la unificación de deudas para clientes con situación crediticia 1 o 2 y la consolidación de compromisos financieros contraídos en otros bancos.

Cuáles son las condiciones del crédito del Banco Nación para deudas de consumo en mora

A través de esta herramienta, los clientes podrán refinanciar sus compromisos mediante el sistema de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con un período de cancelación de hasta 120 meses.

La alternativa está dirigida a quienes figuran en las categorías 3, 4 o 5 dentro del esquema de clasificación de deudores definido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los empleados activos, jubilados y pensionados que cobren sus ingresos mediante el BNA podrán acceder a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12%. En el caso de los demás clientes, entre ellos autónomos y monotributistas que no perciban sus ingresos en el banco, la tasa ascenderá al 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, aclaró la entidad en las condiciones de la línea.

Uno de los puntos centrales de la nueva propuesta es el mecanismo de resguardo frente a la inflación previsto para quienes perciben su salario en la entidad. En este sentido, esos clientes tendrán la posibilidad de incorporar, mediante el pago de una prima, un límite para la cuota atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Desde el BNA explicaron que, “en caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el Coeficiente de Variación Salarial, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice”.

La línea también incluye a deudores “monoproducto” que hayan recibido asistencia bajo normas destinadas a microempresas o emprendedores, siempre que la obligación pertenezca a la cartera de consumo.

Por último, el Banco Nación comunicó que la nueva línea de asistencia técnica comenzará a regir desde el lunes 29 de junio. Los clientes interesados en acceder a la refinanciación o que requieran información adicional sobre los requisitos de ingreso deberán presentarse personalmente en las sucursales de la entidad bancaria.