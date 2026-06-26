Pochettino contra la prensa de Estados Unidos tras perder vs. Turquía: "Da igual"

Estados Unidos perdió 3 a 2 con Turquía sobre el final del partido correspondiente a la última fecha del Grupo D del Mundial 2026 y Mauricio Pochettino fue el principal apuntado por la prensa local. El DT argentino brindó una conferencia de prensa tras lo sucedido en el SoFi Stadium de Los Ángeles y se llevó todas las críticas por la caída de su equipo. De hecho, cuestionaron su decisión de optar por una formación alternativa debido a que ya tenían su lugar asegurado como líderes y en los 16avos de final.

Lo cierto es que el combinado estadounidense goleó 4 a 1 a Paraguay y también venció a Australia por 2 a 0, lo cual le alcanzó para quedar en la cima de su zona. Con estos resultados avanzó a la próxima ronda, donde se verá las caras con Bosnia Herzegovina el próximo 1° de julio en San Francisco. Más allá de esto, los periodistas no perdonaron al técnico por darle lugar a los "suplentes" para "cuidar" a los habituales titulares y perder contra el seleccionado turco que ya estaba eliminado, por lo que "Poch" se molestó a la hora de responder.

La bronca de Pochettino contra la prensa de Estados Unidos por las críticas tras la derrota vs. Turquía

"Que no me digan felicitaciones porque ganamos el grupo es un poco triste. Si ganamos no pasará nada, pero si perdemos podés decir lo que quieras", esbozó Pochettino en base a cómo ningunearon los periodistas de su propio país que los haya clasificado a 16avos. A su vez, agregó que "da igual lo que diga, nos los convenceré. Escribirán lo que crean o lo que quieran, pero vuelvo a lo mismo: nos clasificamos primeros y pasamos a la siguiente ronda" como suele pasar en el fútbol, lo más importante es clasificar.

Un detalle no menor es que el DT argentino marcó la diferencia entre el duelo ante Turquía y el partido que se viene ante Bosnia Herzegovina. "Teníamos otras prioridades. Queríamos ganar pero también necesitábamos equilibrar, por lo que tomé decisiones". Con dichas declaraciones dejó en claro que hacer nueve cambios con respecto a los titulares presentados contra Australia tuvo su lógica para "cuidar" al plantel. Por último, "Poch" cerró con una contundente frase: "la historia es ganar la Copa del Mundo, no tres partidos. ¿De qué sirve ganar tres si perdés el próximo y no ganas la copa?".

Mauricio Pochettino se sacó contra la prensa de Estados Unidos tras la derrota en el Mundial 2026

Cuándo juega Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce por un lugar en los octavos de final tendrá lugar el próximo miércoles 1° de julio desde las 21 horas de nuestro país en el San Francisco Bay Area Stadium de la ciudad de Santa Clara, Estados Unidos. La transmisión de dicho cotejo, hasta ahora tiene confirmada la transmisión de Paramount+, DAZN y DSports, no así el árbitro.

Las Selecciones que ya clasificaron a 16avos de final del Mundial 2026

México, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Alemania, Argentina, Suiza, Brasil, Marruecos, Francia, Noruega, Colombia, Bosnia Herzegovina, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón y Suecia.

Las Selecciones ya eliminadas del Mundial

Haití, Túnez, Turquía, Jordania, Panamá, Qatar, Curazao y República Checa.

Así están hoy los partidos confirmados de 16avos de final del Mundial 2026