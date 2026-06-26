Piden juzgar al empresario Porcel por presunto abuso sexual y corrupción de menores

El fiscal Pablo Turano solicitó la elevación a juicio de la investigación contra el empresario Marcelo Eduardo Porcel, imputado por presuntos delitos de abuso sexual, corrupción de menores y producción de contenido sexual de un menor de edad.

El requerimiento del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 fue presentado ante el juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, después de que Turano considerara concluida la etapa de instrucción y entendiera que existen pruebas suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral.

Según la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido entre el 2022 y el 2024 durante reuniones, viajes y otras actividades organizadas por el imputado en domicilios de los barrios porteños de Palermo y Puerto Madero. Las presuntas víctimas son diez adolescentes de entre 11 y 15 años que, de acuerdo a la investigación, concurrían habitualmente a esos encuentros y eran compañeros de colegio de los hijos del empresario.

La acusación

Según el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía asegura que el imputado habría desarrollado una modalidad sistemática de captación y manipulación de adolescentes, aprovechando los vínculos de confianza y la posición de autoridad que ejercía como adulto responsable durante las mencionadas actividades.

De acuerdo a la acusación, Porcel habría suministrado bebidas alcohólicas a algunos de los menores para colocarlos en una situación de mayor vulnerabilidad y posteriormente habría mantenido conductas de contenido sexual sin consentimiento. El expediente menciona también que habría promovido situaciones en las que algunos adolescentes exhibieran sus partes íntimas, incluso mediante ofrecimientos de plata, además de exponer su propio cuerpo y mantener conversaciones de contenido sexual impropias para la edad de las presuntas víctimas.

El fiscal afirmó que los testimonios reunidos en la investigación son coincidentes respecto a las situaciones denunciadas y señaló que los peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados permitieron incorporar otros elementos de prueba a la causa.

El estado del expediente

Turano solicitó que el empresario sea juzgado como presunto autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la situación de guarda, en diez hechos. Se trata de: corrupción de menores agravada, en siete hechos; corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de víctimas menores de 13 años y por la situación de guarda, en tres oportunidades; y producción de representaciones de las partes genitales de un menor de 18 años con fines predominantemente sexuales, en un hecho.

Como medida cautelar, el tribunal ordenó la colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización para el imputado y dispuso la entrega de dispositivos duales de alerta a las presuntas víctimas, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las restricciones de acercamiento mientras el expediente continúa su trámite hacia un eventual juicio oral.

Cabe recordar que la elevación a juicio no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del imputado, quien conserva su derecho de defensa y el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.