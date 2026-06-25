Fernando Rabih falleció a los 44 años.

El ámbito cultural argentino despidió a Fernando Rabih, un artista polifacético que combinó su formación como psicólogo con las disciplinas de la escritura y la composición musical. Su fallecimiento genera pesar en el circuito de la música popular, donde era valorado por la sensibilidad de sus creaciones y su enfoque interdisciplinario.

En su faceta como cantautor asumió el rol de vocalista, letrista y compositor principal en proyectos musicales dedicados a fusionar géneros rioplatenses y europeos, tales como el tango, el candombe, la balada y el flamenco. Durante una de sus etapas profesionales más destacadas, colaboró estrechamente con el pianista y director Federico Mizrahi y con el guitarrista Horacio Burgos, quienes aportaron los arreglos instrumentales que dieron identidad a su propuesta.

Al frente de la agrupación La Surca, registró los trabajos discográficos Solos en Madrid, Otra sangre y Conjuro de medianoche. Entre sus composiciones de mayor circulación se encuentran títulos como Luna gitana, A ningún lugar, Andaluza y Por si el olvido esta última registrada en colaboración con la intérprete riojana La Bruja Salguero.

Asimismo, su trayectoria en vivo incluyó la apertura de los conciertos del músico cubano Compay Segundo y participaciones junto al trovador cubano Silvio Rodríguez durante sus giras por el territorio nacional.

Fernando Rabih y Horacio Fontova.

Dolor en la música argentina por la partida de Pocho Sosa

El circuito del folklore de la región de Cuyo despidió a Carlos Alberto "Pocho" Sosa, uno de los máximos exponentes de la tonada y la identidad musical cuyana. El cantautor mendocino falleció a los 82 años, dejando un extenso legado en el cancionero y el patrimonio cultural de su provincia.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada de manera pública en entornos virtuales por la vicegobernadora Hebe Casado, quien destacó la trascendencia de la obra construida por el artista a lo largo de las décadas. De acuerdo con lo coordinado entre su círculo familiar y los representantes del gobierno provincial, se determinó hacer el velatorio en la Honorable Legislatura de Mendoza y rendirle los honores oficiales correspondientes.