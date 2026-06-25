Pablo Duggan humilló a Milei al revelar lo que nadie sabía: "Repugnante"

Pablo Duggan destrozó al presidente Javier Milei en vivo.

El periodista Pablo Duggan lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei luego del trágico terremoto que afectó a Venezuela. Durante su programa en Radio 10, el conductor cuestionó la demora de la Cancillería argentina en emitir un comunicado oficial y apuntó directamente contra el Presidente por el contenido del mensaje difundido.

Al referirse a la cobertura del sismo, el periodista aseguró que el pronunciamiento oficial tardó más de lo esperado. "Estábamos haciendo Duro de Domar y no salía el comunicado de la Argentina. Finalmente salió. Una vergüenza de este vergonzoso presidente que tenemos", expresó.

Duggan también cuestionó que el mensaje incluyera una referencia explícita a las diferencias entre ambos gobiernos. "Realmente es repugnante que Milei demorara el comunicado de Cancillería para agregar una frase donde dice: 'A pesar de las diferencias que tenemos con el Gobierno'", afirmó.

Pablo Duggan destrozó al presidente Javier Milei en vivo.

El Gobierno sigue "usando a Venezuela"

El conductor sostuvo que, en un contexto marcado por la tragedia y las víctimas fatales, las diferencias ideológicas debían quedar en un segundo plano. "A nadie le importa, Milei. Había gente muerta en la calle de Caracas y este presidente rastrero que tenemos aclarando que él no coincide con el Gobierno", manifestó. Visiblemente molesto, agregó: "¿A quién carajo le importa?".

Finalmente, Duggan acusó al oficialismo de utilizar la situación con fines políticos internos. "Siguen usando a Venezuela para hacer politiquería barata interna", concluyó.