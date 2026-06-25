Quién es Undav, el "tapado" de Alemania en el Mundial 2026 que fue discriminado por su físico

Deniz Undav es una de las revelaciones del Mundial 2026 con Alemania. Fue discriminado por su físico, trabajó en una fábrica y hoy es goleador.

Alemania encontró en Deniz Undav a un héroe inesperado en el Mundial 2026. El delantero del Stuttgart, que hoy hace ilusionar a millones de alemanes con sus goles, tiene una historia personal de superación, ya que estuvo muy cerca de abandonar el fútbol cuando era niño, sufrió un rechazo por su físico, trabajó en una fábrica para sobrevivir y soportó críticas por su alimentación.

Cada Mundial suele tener sus grandes figuras y también sus historias de superación. En esta edición de 2026, una de las más impactantes tiene como protagonista a Undav. Mientras las miradas estaban puestas sobre nombres más consagrados, el oriundo de Varel, de 29 años, apareció para transformarse en una de las piezas más importantes del equipo de Julian Nagelsmann. Con tres goles en el torneo, fue fundamental para que Alemania quedara muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El atacante, que tuvo un paso por el Brighton del fútbol de Inglaterra, marcó un tanto en la goleada por 7-1 frente a Curazao y luego fue el gran héroe de la ajustada victoria por 2-1 contra Costa de Marfil, encuentro en el que anotó los dos goles alemanes. Sin embargo, detrás de su presente brillante hay una historia que pocos conocen.

El día que Undav fue discriminado en Alemania por su físico para jugar al fútbol

Mucho antes de convertirse en figura de Alemania, Undav sufrió uno de los golpes más duros de su infancia a los 11 años, cuando fue descartado por las divisiones juveniles del Werder Bremen. El motivo no fue una lesión ni una cuestión técnica. El problema, según le dijeron, era su físico.

El propio futbolista recordó años después, durante una entrevista en su país, que atravesaba una etapa de crecimiento tardío y que estaba algo excedido de peso por su pasión por el kebab, una comida tradicional muy popular entre las familias de origen turco.

El entrenador que evaluó su situación fue tajante. Le explicó que necesitaba chicos más desarrollados físicamente y le recomendó continuar su carrera en otro club. Aquella decisión le rompió el corazón, pero no sus sueños y, lejos de abandonar el fútbol, decidió seguir insistiendo. Y esa resiliencia terminaría marcando toda su carrera.

Una vida entre el trabajo y los entrenamientos

A diferencia de muchas estrellas modernas que crecieron dentro de grandes academias, el camino de Undav estuvo lleno de sacrificios. Durante su adolescencia tuvo que combinar el fútbol con largas jornadas laborales para ayudar a sostenerse económicamente.

A los 17 años trabajaba como operador de una máquina láser en una fábrica, en la que cumplía turnos de ocho horas diarias y luego corría a entrenarse. Los ingresos que obtenía jugando al fútbol apenas alcanzaban para cubrir algunos gastos básicos. Por eso necesitó mantener ambos trabajos durante mucho tiempo.

Su rutina era extrema. Se despertaba alrededor de las cuatro de la mañana, iba a trabajar, entrenaba por la tarde y regresaba a su casa ya entrada la noche. Al día siguiente volvía a empezar. Mientras muchos futbolistas de su edad soñaban con debutar en Primera, Undav simplemente intentaba sobrevivir sin renunciar a su pasión.

Bélgica, el país que cambió su destino

La oportunidad que cambió para siempre su carrera apareció en Bélgica. El Royal Union Saint-Gilloise apostó por él cuando todavía era un desconocido para gran parte del mundo futbolístico. Allí encontró la confianza que necesitaba y explotó definitivamente.

Su producción fue extraordinaria. Convirtió 26 goles, se transformó en una de las grandes figuras del campeonato belga y ese rendimiento llamó la atención de varios clubes europeos, principalmente la Premier League, que le abrió las puertas a nuevo desarrollo en su carrera deportiva.

En 2022 llegó al Brighton & Hove Albion. Aunque su experiencia en Inglaterra tuvo altibajos, le permitió seguir creciendo y ganar experiencia en la máxima exigencia. Más tarde apareció el Stuttgart, que decidió apostar fuerte por él y acertó plenamente. Antes del Mundial 2026, Undav había firmado la mejor temporada de toda su carrera: 25 goles y 14 asistencias en 45 partidos oficiales, además de ser protagonista en la conquista de la Copa de Alemania.

Las críticas por el kebab y la batalla contra los prejuicios

Cuando comenzó a destacarse en la Bundesliga, otro problema apareció en su camino. Durante una racha sin goles, muchos hinchas y usuarios en redes sociales empezaron a responsabilizar a sus hábitos alimenticios por su bajo rendimiento. Cada vez que aparecía una foto suya comiendo kebab, las críticas se multiplicaban.

La situación llegó a un punto en el que el delantero reconoció sentirse incómodo por la exposición permanente sobre su físico. Ante ese escenario decidió modificar algunos hábitos. Eliminó determinados alimentos de su dieta, dejó de consumir chocolate durante varias semanas y redujo considerablemente las bebidas energéticas que tomaba habitualmente. Tiempo después confesó que muchos de esos cambios no respondieron a una necesidad deportiva, sino al deseo de poner fin a los cuestionamientos constantes.

Tanja, la mujer que cambió su vida

Si existe una figura clave en la transformación de Undav, esa persona es su esposa, Tanja. El propio Deniz ha explicado en numerosas oportunidades que ella fue fundamental para ordenar distintos aspectos de su vida profesional y personal. La pareja se casó en noviembre de 2021 y años después tuvo a su primera hija.

Según contó el futbolista, Tanja fue quien lo ayudó a mejorar su alimentación, aumentar la intensidad de los entrenamientos y encontrar una estabilidad emocional que terminó reflejándose dentro de la cancha. Además, supervisa buena parte de su dieta diaria y se convirtió en uno de sus principales apoyos en los momentos difíciles. Undav suele describirla como la persona capaz de cambiarle el humor incluso en los días más complicados.

La influencia de Tanja también aparece cada vez que Undav convierte un gol. Su celebración habitual consiste en formar una letra "T" con los dedos, un homenaje directo a su esposa. Ese gesto ya se transformó en una marca registrada del delantero alemán y es reconocido por miles de hinchas alrededor del mundo.

Después del triunfo ante Costa de Marfil en el Mundial 2026 protagonizó una escena que se volvió viral. Tras recibir el premio al mejor jugador del partido, tomó el trofeo y, delante de los periodistas, dejó una frase tan sencilla como significativa. "Ese va para mi mujer".

Durante años, Alemania buscó al delantero capaz de tomar el relevo de referentes históricos como Thomas Müller. Pocos imaginaban que esa responsabilidad recaería sobre un futbolista que fue rechazado por estar excedido de peso, que trabajó en una fábrica para llegar a fin de mes y que convivió durante años con críticas sobre su físico.

Hoy, Deniz Undav es uno de los nombres propios del Mundial 2026. Alemania sueña con volver a levantar la Copa del Mundo y buena parte de esa ilusión descansa en los goles de un delantero que aprendió a convertir cada obstáculo en una motivación.