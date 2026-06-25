La gravísima advertencia de Santiago Cúneo sobre Javier Milei: "Sangre"

La gravísima advertencia de Cúneo sobre Javier Milei.

El periodista y dirigente político Santiago Cúneo lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la situación financiera del país. Durante una entrevista en El Nueve, sostuvo que la administración libertaria está realizando un fuerte ajuste sobre el aparato productivo para afrontar compromisos de deuda, aunque aseguró que esos esfuerzos no alcanzan para cubrir los vencimientos previstos.

Al analizar la situación actual, Cúneo aseguró que el Ejecutivo está llevando adelante un severo ajuste sobre distintos sectores productivos. "El Gobierno está ajustando hasta la última tuerca del aparato productivo, casi te diría rematando por kilo las líneas de montaje industriales de la Argentina para pagar deuda", sostuvo.

Sin embargo, consideró que esas medidas no son suficientes. "Y, aun así, no le alcanza. Pasan papelones. La Argentina está en los mercados internacionales pidiendo 5.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 son los que tienen con garantías prestadas", afirmó.

La gravísima advertencia de Cúneo sobre Javier Milei.

La advertencia sobre la deuda argentina

El conductor también hizo referencia a los próximos compromisos financieros del país y planteó un escenario complejo. "El vencimiento que viene es de 30.000 millones en general. Lo que le falta pagar al Gobierno de acá hasta el final, y tienen un vencimiento muy cercano, acá nomás, a la vuelta de la esquina, para el cual están juntando hasta la última moneda rascando la lata. Y no lo consiguen", expresó.

Además, sostuvo que la gestión de Milei logró refinanciar únicamente los intereses de la deuda. "Este Gobierno logró refinanciar los intereses pero no el capital. La gente tiene que saber que nosotros estamos pagando puntualmente con sangre, con los hospitales, las universidades y las líneas de montaje de FATE una deuda impagable e inmoral", manifestó.