Detuvieron a un joven campesino por presuntas amenazas contra Bullrich: "Mecanismos represivos"

El Movimiento Nacional Campesino Indígena - CLOC Vía Campesina (MNCI) denunció este miércoles la detención del joven campesino Franco Matías Javier Oscari, residente en el paraje Las Goteras del departamento Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy. La organización contó que fuerzas de seguridad realizaron un operativo para detener al hombre por considerar que había amenazado en las redes sociales a la senadora y ex ministra libertaria Patricia Bullrich.

Los hechos denunciados ocurrieron durante la madrugada del martes 23 de junio. Según informó MNCI, el procedimiento comenzó aproximadamente a las 5 de la mañana, mediante un importante operativo desplegado en el lugar donde Oscari vive y trabaja junto a su familia. Hasta el momento de publicación de esta nota, no hubo respuestas ante las consultas de este medio por parte del entorno de la ex ministra de Seguridad.

La abogada defensora María José Castillo dijo que Oscari habría dejado un mensaje a Bullrich en Facebook, pero negó que fuera una amenaza. Asimismo, cuestionó la detención. La defensa no tuvo todavía acceso al expediente. La abogada también relató que a través de Elizabeth Gómez Alcorta pudieron averiguar que está acusado por amenazas, “una ridiculez, porque no amerita que vayan a detenerlo en Jujuy en un paraje super alejado”, sostuvo.

Oscari quedó detenido en la delegación provincial de la Policía Federal, en la calle Canónigo Gorriti 259 (frente plaza Belgrano) de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La letrada Samanta Delgado lo vio ayer mismo y le llevó alimentos.

El juez Lijo, que cuestionado muchas veces por “dormir” causas en los tribunales de Comodoro Py, actuó de manera veloz para aprehender al campesino. El MNCI criticó en un comunicado la intervención de la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires en un hecho de jurisdicción local. “Genera una profunda preocupación que una medida de semejante gravedad haya sido dispuesta desde un juzgado federal, a cargo del Juez Lijo, y ejecutada mediante un operativo de la Policía Federal Argentina sobre un trabajador campesino radicado en una zona rural del Departamento Santa Bárbara, a más de mil kilómetros de distancia del tribunal interviniente”, expresó la entidad.

El movimiento reclamó la inmediata intervención de los organismos correspondientes para velar por los derechos del trabajador. “Exigimos que se garantice plenamente el debido proceso, el derecho de defensa y la libertad personal de Franco Matías Javier Oscari, y que la Justicia actúe con absoluta imparcialidad frente a los hechos acontecidos”.

Detención de un joven campesino: los conflictos territoriales y la persecución

La detención de Oscari fue justo al día siguiente de que el campesinado obtuviera un fallo favorable en una disputa territorial. La abogada Castillo le puso contexto al grave hecho. “Justo ayer (por el lunes último) había salido la suspensión del desalojo” en una causa que se tramita en la justicia provincial jujeña, “y hoy pasa eso”, señaló.

Asimismo, destacó que esta detención se produjo en un momento "de larga conflictividad territorial que atraviesa la familia Zenteno Palma y otras familias campesinas de Las Goteras, quienes desde hace años sostienen reclamos vinculados a la permanencia en sus territorios, el acceso a la tierra y la defensa de sus medios de vida”.

“Resulta imposible analizar esta detención de manera aislada. Cuando una medida de privación de libertad recae sobre integrantes de familias campesinas que se encuentran atravesando conflictos territoriales históricos, el deber de transparencia, prudencia y control judicial debe ser aún mayor", advirtió la MNCI.

Además, reivindicó el derecho de las comunidades rurales “a vivir y trabajar en sus territorios sin temor a la persecución, la estigmatización ni el uso desproporcionado de mecanismos represivos. La respuesta a los conflictos sociales y territoriales debe construirse sobre la base del diálogo, el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales", indicó.