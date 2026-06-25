El duro accidente que sufrió una figura de Telefe en vivo.

Gran Hermano Generación Dorada vivió este último miércoles una noche más que tensa, no solo por la gala de nominación que tuvo lugar y que le significó a varios de los participantes quedar en placa, sino también por el accidente que sufrió uno de los jugadores de la casa en vivo y en directo.

Todo ocurrió cuando los jugadores terminaron de hablar con Santiago Del Moro y desde el estudio comenzaron a anticipar que harían sonar el teléfono rojo, el cual le otorga un beneficio o castigo a la persona que la atienda (y que en caso de no ser atendido tras el tercer timbre, implicaría la nominación de todos). Una vez empezó a emitir ruido, todos fueron corriendo a agarrarlo, pero en el medio Yanina Zilli sufrió una caída que preocupó a todos los presentes.

Yanina Zilli sufrió un accidente en la casa de Gran Hermano.

¿Qué pasó con Yanina Zilli?

Fue Emanuel quien descolgó el teléfono, tras lo cual Gran Hermano le avisó que estaba nominado. Sin embargo, poco le importó al "hermanito", ya que instantáneamente se dio vuelta y fue a socorrer a Zilli, que ya había sido rodeada por varios otros de sus compañeros.

Luego de varios segundos, lograron hacer que se pare, pero muchos de ellos ya estaban en shock por lo ocurrido, con las manos en la boca y asustados por la salud de ella. A pesar de que se recompuso, esto fue parcial: adujo una baja de presión y tuvo que irse al sum para ser atendida por médicos.

A pesar de todo esto, la velada siguió con normalidad y Zilli pudo incluso emitir su voto (Yipio y Cinzia), aunque le hicieron una serie de recomendaciones para que cuide su salud tras el episodio vivido, que no es el primero que atraviesa una participante (de hecho, Andrea del Boca pasó por lo mismo dos veces e incluso por la primera tuvo que ser evacuada).