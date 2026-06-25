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Quini 6

Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles, 24 de junio (TRADICIONAL PRIMER SORTEO)

Cobertura FINALIZADA -

Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.

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