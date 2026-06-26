Es mucho más que dos números estampados en la espalda de una camiseta. Auténtico legado que pasa de generación en generación, el 10 significa algo más profundo: responsabilidad, expectativa y liderazgo. Cuando el partido está en juego, el tiempo se agota y el campo es una auténtica olla a presión, todas las miradas buscan al 10; él es quien inspira, quien marca la diferencia, quien aparece en el momento decisivo.

Solo personalidades muy concretas responden a expectativas tan exigentes. Quienes poseen un talento técnico excepcional pueden llevar bien el dorsal, sí, pero lo que realmente marca la diferencia es la fortaleza mental para superar la adversidad. Esa capacidad para anticiparse a lo que está por venir o transformar una situación desfavorable en una jugada ganadora es lo que separa un triunfo puntual de quienes alcanzan la excelencia.

Leyenda tanto en clubes como con la selección portuguesa, Luís Figo compartió vestuario con algunos de los nombres más ilustres de la historia del fútbol. Hoy, como Embajador Global de TenTrade, une fuerzas con el bróker multiactivo bajo una misma filosofía ganadora: la mentalidad del 10. Y es que ambos reflejan esa visión basada en la disciplina, el control y la búsqueda permanente de los estándares más elevados.

La filosofía del 10

A lo largo de una carrera extraordinaria de más de 15 años en algunos de los clubes más importantes del mundo, Figo destacó como uno de los jugadores que marcó una época. Durante su etapa en el FC Barcelona, el Real Madrid y el Inter de Milán, el portugués regaló actuaciones memorables en los momentos decisivos, inspirando a toda una generación de aficionados que soñaban con seguir sus pasos.

Semana tras semana, el extremo portugués compitió al máximo nivel en los escenarios más importantes del mundo con la disciplina y el control emocional necesarios para marcar la diferencia en el momento adecuado, incluso bajo una enorme presión. Su legado quedó grabado en la historia del fútbol y, hoy, su trayectoria sigue inspirando a muchos, como símbolo de fortaleza, resiliencia y una firme voluntad de triunfar.

Esa misma filosofía está profundamente integrada en la forma en la que TenTrade entiende el trading. Una mentalidad compartida basada en una visión: la capacidad de ver el panorama completo antes de que se desarrolle. Se trata de crear oportunidades, no de esperar a que aparezcan, y de mantener la calma tanto en los mercados como sobre el terreno de juego. Ese enfoque es precisamente el núcleo de la película “What It Takes”, porque, ya sea en el fútbol o en el trading, alcanzar el éxito al máximo nivel nunca es fruto de la casualidad.

Innovación y confianza: una combinación imprescindible

Igual que Figo llevó el dorsal 10 con orgullo, en TenTrade este número también tiene un significado especial, ya que simboliza la excelencia en trading. A partir de este pilar fundacional, el bróker ha construido un ecosistema que pone en manos de los traders herramientas financieras avanzadas, productos de última generación, análisis de mercado y una amplia variedad de instrumentos.

Como ocurre en el fútbol, donde los pequeños detalles marcan la diferencia en los momentos decisivos, disponer de soporte 24/7 es una parte fundamental de la propuesta de TenTrade. Además, la compañía acerca a los traders una gran biblioteca de recursos para que sigan creciendo: guías de formación, e-books y webinars periódicos en inglés y español, dirigidos por expertos.

En el mundo del trading moderno, definido por la innovación, TenTrade se posiciona con fuerza como un bróker de nueva generación. Gracias a la tecnología más avanzada, la compañía apuesta por la mejora constante para mantenerse un paso por delante del mercado y ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes. Todo ello acompañado de una política de transparencia total, con precios claros, informes honestos y una comunicación abierta como pilares fundamentales de la empresa.

Opere a SU manera

Con su oferta de trading minorista tradicional combinada con opciones de cuentas financiadas, TenTrade ofrece total flexibilidad. Sus clientes pueden operar con apalancamiento dinámico de hasta 1:2000 en más de 200 instrumentos CFD de distintas clases de activos, incluyendo forex, índices, materias primas, acciones y criptomonedas.

El bróker también incorpora un programa de copy trading que permite a los traders replicar las estrategias de traders expertos o convertirse en líderes para que otros sigan sus operaciones. Además, los traders profesionales pueden gestionar fondos de capital de inversores, fijar sus propias comisiones de rendimiento y aumentar el alcance de sus estrategias a través de la infraestructura regulada PAMM de TenTrade.

En cuanto a las cuentas financiadas, el bróker ofrece acceso con una tarifa de registro desde solo $43 y apalancamiento de 1:100, lo que permite controlar hasta 100.000 dólares en la cuenta Micro de nivel inicial. También destaca el reparto de beneficios del 70% en todos los tamaños de cuenta, pagos quincenales y la posibilidad de escalar la cuenta una vez se alcance un beneficio del 10%.

Dé el siguiente paso con TenTrade

En el año 2000, cuando Figo tomó aquella decisión que marcó su carrera al fichar por el Real Madrid procedente de su gran rival, el Barcelona, el portugués protagonizó un momento valiente que terminó dándole la razón y silenciando a quienes dudaban de él. Aquello dijo mucho sobre su fortaleza de carácter y su determinación para triunfar incluso en los momentos más difíciles. Es una mentalidad que TenTrade valora profundamente: la capacidad de pensar con claridad, asumir riesgos calculados y actuar con convicción cuando más importa. Es precisamente esa mentalidad la que comparte TenTrade: pensar con claridad, asumir riesgos calculados y actuar con decisión cuando más importa.

Para descubrir más sobre cómo operar con TenTrade, visite TenTrade.com o hable con un miembro del equipo a través del chat que hallará en la web del bróker.