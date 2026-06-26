Hasta Feinmann criticó la barbaridad que hizo Milei: "Algún límite".

El periodista Eduardo Feinmann sorprendió al expresar fuertes cuestionamientos al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En A24, el conductor sostuvo que la iniciativa busca modificar aspectos centrales de la Ley de Tierras sancionada en 2011 y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Al analizar la propuesta oficial, el periodista aseguró que el nombre elegido para el proyecto oculta cambios de fondo en la normativa vigente. "Ese título que tiene ahora, Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, lo que esconde es la modificación de la Ley de Tierras de 2011. De eso se trata", afirmó.

Según explicó, la legislación sancionada hace más de una década tenía entre sus principales objetivos limitar la extranjerización de la tierra. "Esa ley cumplía con tres requisitos o grandes objetivos. Uno era que ponía límite a la extranjerización de la tierra. No te daban el país si te lo querías comprar", sostuvo y añadió: "Un extranjero podía venir, pero no comprarte la Patagonia, como quizás quiera Elon Musk o Peter Thiel", señaló.

Hasta Feinmann criticó la barbaridad que hizo Milei: "Algún límite".

La advertencia sobre la Patagonia

El conductor vinculó ese supuesto interés con el desarrollo de la inteligencia artificial y la necesidad de instalar grandes centros de procesamiento de datos. "¿Por qué quieren tierras? Porque hay que poner lo que se llama el hub de la inteligencia artificial. En grandes extensiones de tierra monumentales centros de cómputos que tienen en sí todo lo que es el entramado de la inteligencia artificial", explicó.

Finalmente, Feinmann defendió el espíritu de la norma aprobada en 2011. "Lo que protegía la ley del 2011 era la tierra de frontera y lo que cuidaba era los macizos de agua dulce. La Patagonia, los glaciares, el agua de corriente, la Antártida. Vienen por eso. Ahora, algún límite tiene que haber", concluyó.