De estar 12 minutos muerto a dirigir un Mundial: la historia de vida del DT de Noruega

Durante 12 minutos fue dado por muerto hasta que los médicos lograron reanimarlo.

Después de conseguir la clasificación de Noruega a los 16avos de final del Mundial, Stale Solbakken pidió permiso a las autoridades presentes en el estadio y comenzó a subir de manera desesperada los escalones de una de las tribunas del estadio y cuando llegó a determinada fila, se fundió en un profundo beso con una mujer que lo esperaba con los brazos abiertos. Un entrenador que vive un éxito deportivo después de estar 12 minutos muerto.

"Hoy, Haaland sí falló una ocasión clarísima. Podría haber marcado aún más goles”, expresó en un claro tono irónico después de la victoria del conjunto nórdico por 3-2 frente a Senegal en uno de los mejores partidos del Mundial. El atacante del Manchester City es uno de los goleadores después de que alcanzara la cifra de cuatro tantos en dos partidos.

La victoria conseguida desató una enorme felicidad de Stale Solbakken que se contrapone a lo que vivió hace 25 años cuando se encontraba desarrollando su carrera como jugador profesional en el FC Kobenhavn. "Fue un milagro porque su corazón estuvo parado durante 12 minutos", expresó el médico del club que, gracias a su rápida intervención, pudo revivirlo.

“Al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro, llamémoslo túnel. Era una luz hermosa. ¿Podría quedarme allí un poco más?”, señaló el entrenador de Noruega en una entrevista que dio al poco tiempo de aquel episodio. Sin duda, un verdadero milagro, porque el tiempo de reacción de su corazón no es algo muy frecuente y, en la mayoría de los casos, se presenta un desenlace fatal.

“Mi esposa todavía no puede hablar del tema, a pesar de que han pasado tantos años. El paro cardíaco unió más a mi familia y me enseñó a ver la vida de otra manera. Ahora entiendo lo que realmente importa”, comentó. El presente lo tiene logrando un hecho más que importante para su país en términos deportivos y con una enorme ilusión de alcanzar la instancia de cuartos de final.

La historia de Noruega en los mundiales

Si se hace un repaso de la participación de Noruega en los mundiales, lo primero que se desprende es que no dispone de muchas presencias. Esto es producto de que participó de la edición de 1938, luego tuvo que esperar hasta 1994 y volvió a repetir en 1998. La mejor participación del país nórdico es en la edición del certamen que se llevó a cabo en Francia, debido a que avanzó hasta los octavos de final.

En el vigente campeonato, Noruega cuenta con la chance de clasificar primero o segundo porque depende del resultado que obtenga en el partido ante Francia. Si lo hace como líder, se tendría que cruzar con el mejor tercero de Escocia, Paraguay, Suecia, Bélgica y Cabo Verde. Aunque muchos de los mencionados disponen de un partido menos porque todavía no sumaron minutos en la tercera jornada.