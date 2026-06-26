Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la segunda y última licitación de junio, donde buscaba renovar $16,2 billones y seguir acumulando dólares para el pago de deuda. Por primera vez desde febrero, el Tesoro no logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos en la última operación del mes.

La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%. El mercado esperaba que el Tesoro Nacional renovara más del 100% dado que no representaba un desafío complejo para el equipo económico. Sin embargo, se liberaron pesos a la plaza financiera, por lo que inyectó cierta liquidez.

En tanto, siguió sumando dólares para afrontar el próximo vencimiento de deuda. Consiguió U$S 266 millones con en el bono AO28, a una tasa de 7,83% Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) y 7,56% TNA. Para la segunda ronda ampliable, que se realizará el próximo lunes, la secretaría que comanda Federico Furiase espera colocar otros US$100 millones con la misma tasa.

De conseguirlo, ya tendría completada la colocación final por U$S 2.000 millones. Junto al AO27, sigue sumando los dólares necesarios para el pago de U$S 4.300 millones en julio.

Actualmente, el Tesoro Nacional posee U$S 3.915 millones en su cuenta del Banco Central (BCRA), lo que representa alrededor del 91% del monto total que deberá pagar. El decreto sobre la toma de deuda por hasta US$5.000 millones también le habilita una nueva vía al Gobierno para conseguir los fondos necesarios.

Los resultados finales