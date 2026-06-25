Manchester City cierra un acuerdo récord por Anderson, reporta la BBC

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Ghana

​El Manchester City ha llegado a un acuerdo con el Nottingham Forest ‌para fichar al ‌centrocampista inglés Elliot Anderson por una cifra récord para el club de 116 millones de libras (153 millones de dólares), según informó la BBC el jueves.

Esto convertiría a Anderson, de 23 ​años, en ⁠el fichaje más caro del City, ‌superando los 100 millones de ⁠libras que se ⁠pagaron por el extremo Jack Grealish en 2021, al tiempo que supondría una venta ⁠récord para el Nottingham Forest.

Anderson ​forma parte de la selección ‌inglesa en el ‌Mundial y ha sido titular en ⁠los dos partidos disputados: en el triunfo por 4-2 sobre Croacia y en el empate a cero con ​Ghana. ‌El líder del Grupo L se enfrentará el sábado a Panamá en Nueva Jersey.

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Formado en la cantera del Newcastle United, Anderson ⁠fichó por el Forest por 35 millones de libras en 2024. Desde entonces, ha disputado 92 partidos con el club de la Premier League, en los que ha marcado seis goles y ha ‌dado 11 asistencias.

El City, que quedó subcampeón tras el Arsenal la temporada pasada, comenzará una nueva era bajo las órdenes de un nuevo entrenador tras la ‌marcha de Pep Guardiola después de una década de gran éxito al frente del ‌equipo.

Reuters se ⁠puso en contacto con el City para obtener comentarios.

(1 dólar = ​0,7582 libras)

Con información de Reuters