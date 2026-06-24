Apagón en el AMBA: más de 32 mil usuarios de Edesur quedaron sin luz

Miles de vecinos de Avellaneda y otras localidades del sur del conurbano bonaerense se vieron afectados por un importante corte de energía eléctrica que dejó a más de 32.000 usuarios de Edesur sin servicio eléctrico durante el inicio de la jornada de este martes.

De acuerdo con los registros del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la mayor parte de las interrupciones se concentró en el área de concesión de Edesur, con fuerte impacto en Avellaneda, uno de los distritos más afectados por la falla. Actualmente, la falla afecta a 16 mil usuarios.

La interrupción del suministro generó complicaciones en viviendas, comercios y actividades cotidianas, mientras cuadrillas de la distribuidora trabajaban para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Los reportes oficiales señalaron que los problemas se registraron principalmente en localidades del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una región que en los últimos meses experimentó reiterados inconvenientes vinculados al suministro eléctrico.

"Esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas!", sostuvo Edesur.

La situación provocó reclamos de vecinos que denunciaron largas horas sin energía, en algunos casos con dificultades para conservar alimentos, utilizar electrodomésticos o desarrollar actividades comerciales.

Un problema recurrente en el AMBA

Los cortes de luz se producen en un contexto en el que el sistema eléctrico del AMBA viene registrando episodios de interrupciones por distintos factores, entre ellos fallas en la red, eventos climáticos extremos y picos de demanda energética. Durante los últimos meses se registraron apagones que afectaron a decenas de miles de usuarios de Edesur.

Según los datos del ENRE, las zonas más comprometidas suelen concentrarse en el sur del conurbano bonaerense, donde se encuentran varios de los principales centros urbanos bajo concesión de Edesur.

Reclamos por la calidad del servicio

La nueva interrupción volvió a poner el foco sobre la calidad del servicio eléctrico en el AMBA. Usuarios afectados reclamaron respuestas rápidas de la empresa y soluciones estructurales para evitar la repetición de cortes masivos.

Mientras tanto, desde el ENRE se mantiene el monitoreo de la situación y del proceso de restitución del suministro en las zonas alcanzadas por la falla.