La Selección Argentina volvió a Kansas, se vienen los suplentes ante Jordania y rezan por Cuti Romero

La idea de Scaloni de cara a Argentina vs. Jordania, por el cierre del Grupo J.

La Selección Argentina ya dejó atrás la victoria por 2-0 frente a Austria en el Mundial 2026 y se enfoca en Jordania, que será el tercer y último rival del Grupo J. Una vez asegurada la cima de la zona con el consecuente boleto a los 16avos de final, ahora les tocará a los jugadores que habitualmente son suplentes saltar a la cancha frente a los asiáticos.

La "Albiceleste" se trasladó los 820 kilómetros que separan a Dallas de Kansas City para volver a instalarse en esta última ciudad, donde se encuentran el centro de entrenamiento y el hotel, ubicado a unos 20 minutos en micro. El vuelo fue normal y los futbolistas pudieron descansar, por lo que el clima es ideal para afrontar el tercer compromiso de la Copa del Mundo. El martes 23 de junio, el plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrenará en Kansas desde las 11.45 horas de Argentina (las 9.45 locales), con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.

Rotación plena en la formación de la Selección Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

Scaloni ya anunció en la conferencia de prensa que tratará de "darles oportunidades a todos", por lo que podría haber minutos desde el arranque para jugadores como Gerónimo Rulli o Juan Musso en el arco; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Facundo Medina en la defensa; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz en el mediocampo; más las alternativas de Giuliano Simeone o Nicolás González y José Manuel "Flaco" López en la ofensiva. Además, habrá rodaje, ya sea desde el inicio o en el complemento, para los "tocados" que se siguen recuperando: Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

La Selección Argentina volvió desde Dallas a la concentración en Kansas City.

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El primer central titular fue reemplazado a los 57 minutos por Otamendi contra Austria, como consecuencia de una dolencia en la rodilla derecha. Se trata de la misma zona por la que el defensor estuvo alrededor de dos meses inactivo antes de este certamen, por lo que habrá precaución y cuidado absoluto para el hombre de Tottenham.

"En estos días le harán estudios a ver qué tiene, es el mismo lugar en el que ya tuvo problemas", reconoció Scaloni en la conferencia de prensa posterior. Por lo pronto, el ex Belgrano será preservado para el siguiente cotejo. Todo indica que "Ota" estará desde el arranque en esa posición.

La sequía de Lautaro Martínez alerta, pero no preocupa

El centrodelantero de Inter de Milán acumula ocho partidos sin hacer goles en los Mundiales, aunque Scaloni dejó en claro que están lejos de responsabilizarlo por algo. "Yo lo valoro a Lautaro, ha hecho un trabajo enorme y a veces tiene situaciones en la que sus compañeros no lo ven", lo elogió el director técnico. Por último, acerca del probable tridente junto a Lionel Messi y Julián Álvarez, admitió: "Me encantaría que jugaran los tres juntos porque amo a los tres, pero Leo tiene que jugar porque lo digo yo... Y después hay que correr, marcar, la idea no es perder el equilibrio del equipo. Ellos lo saben y lo aceptan".

La Selección Argentina tiene día, hora y sede para los 16avos de final

Como ya se aseguró el primer lugar de la zona J, el vigente campeón se medirá en el primer cruce eliminatorio directo con el segundo del Grupo H, que puede ser España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde. El encuentro será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos.

El día a día de la Selección Argentina en el Mundial 2026