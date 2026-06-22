Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Austria en el Mundial 2026

La Selección Argentina venció a Austria en el segundo partido Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con un dos goles Lionel Messi. En la noche que el astro rosarino superó a Miroslav Klose en el puesto del máximo artillero de la historia de los mundiales con 18 tantos, el equipo de Lionel Scaloni sigue de pie. Con el duelo ante Jordania todavía por delante, estos son los puntajes de la "Albiceleste" en la goleada conseguida en Dallas

Los puntajes de la Selección Argentina ante Austria





Emiliano "Dibu" Martínez (8): respondió bien cada vez que lo exigieron, aunque el conjunto austríaco no tuvo muchas oportunidades para romper el cero de la Selección Argentina.

Nahuel Molina (6): el lateral del Atlético de Madrid pasó poco al ataque y cuando le tocó defender lo hizo con firmeza. En el primer tiempo sufrió un poco más que en el segundo, pero no le generaron demasiado peligro.

Cristian "Cuti" Romero (7): en 56 minutos en cancha lo complicaron pocas veces y siempre respondió. El central del Tottenham encendió las alarmas después del inicio del complemento, salió por decisión de Lionel Scaloni y en su lugar ingresó Nicolás Otamendi.

Lisando Martínez (7): el más firme de la dupla central de arriba y de abajo. "Licha" no sufrió sobresaltos y cada vez que le llegaron respondió.

Facundo Medina (8): no sólo por la asistencia a Lionel Messi -con magia de Thiago Almada de por medio-, sino que también fue clave en la defensa cada vez que lo atacaron por izquierda.

Enzo Fernández (8): el volante del Chelsea fue de lo mejor del mediocampo argentino. Con pases filtrados y juego asociado con Lionel Messi y Lautaro Martínez generó peligro, aunque sus acciones finalmente no terminaron en gol.

Alexis Mac Allister (9): el más firme en la mitad de la Selección Argentina en la marca. Buen partido del mediocampista del Liverpool que fue de lo mejor del equipo.

Rodrigo De Paul (7): volvió a ser el "motorcito" de la Selección Argentina, aunque tuvo menos participación en las jugadas claves que en el duelo ante Argelia en el debut.

Thiago Almada (7): el volante del Atlético de Madrid se asoció otra vez de gran manera con Lionel Messi y hasta dio lugar al gol que marcó el astro después de abrir las piernas para que la pelota pase tras la asistencia de Facundo Medina.

Lionel Messi (10): el penal errado del astro rosarino no lo derrumbó. Una vez que se reacomodó en el campo de juego volvió a generar juego y llevar al equipo al triunfo. El astro rosarino la pidió, jugó e hizo jugar como siempre y hasta se dio el lujo de marcar un golazo como tantos hizo ya.

Lautaro Martínez (6): el "Toro" otra vez no tuvo una gran jornada, estuvo impreciso y no pudo convertir. Lionel Scaloni lo cambió en el segundo tiempo para el ingreso de Nicolás González.

Nicolás Otamendi (6): Uno de los mejores jugadores entrando desde afuera. Cambió al Cuti Romero y fue uno de los mejores jugadores del partido.

Julián Álvarez (6): No cambió la ecuación, pero tuvo un buen partido.

Nicolás González (6): De los que ingresó fue el que mejor jugó, punzante.