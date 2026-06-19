Pese al aumento de tarifas eléctricas, empeoró la calidad del servicio en el AMBA

Las tarifas eléctricas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el primer año de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) tuvieron un aumento nominal de entre 29% y 34%, levemente por encima de la inflación de 28,9% que hubo en el mismo período. Sin embargo, la calidad del servicio de las distribuidoras fue dispar, con un claro deterioro en el sur del AMBA.

Edenor cumplió con los parámetros exigidos en la regulación, pero Edesur registró una baja significativa en la calidad del servicio. Es decir, pese a recibir una suba en sus ingresos por el aumento de las tarifas y el costo de distribución, la compañía del grupo italiano Enel no mejoró el servicio en cuanto a cantidad y duración de los cortes de luz.

Según el informe Tarifa Eléctrica y Calidad del Servicio en el AMBA del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES), la recomposición tarifaria implementada por el gobierno de Javier Milei fue acompañada de desempeños de calidad totalmente distintos según la distribuidora.

El período analizado por el IAETES es de abril de 2025 hasta mayo de 2026, que es el primer año de la RQT, que es el esquema regulatorio que establece las tarifas de electricidad y gas en el período 2025-2030. Es la previsibilidad a largo plazo exigida por las compañías, donde se detalla el sendero de aumentos, los compromisos de inversión, costos operativos, los parámetros y exigencias en la calidad de servicio y la rentabilidad de las distribuidoras y transportistas (sector regulado).

Cantidad y duración de los cortes

Según la regulación, la calidad del servicio se mide cuantificando la frecuencia y duración de los cortes de electricidad. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) utiliza parámetros internacionales de medición, conocidos como SAIDI (duración de cada corte) y SAIFI (frecuencia o cantidad de cortes del servicio).

El informe de IAETES analiza el semestre 58 (marzo-agosto 2025), el último período donde hay información oficial disponible sobre la calidad del servicio eléctrico en el AMBA, pero -a su vez- el primer semestre bajo la nueva RQT.

El informe analiza la evolución de la suba tarifaria y la calidad de servicio y concluye que “Edenor cumplió los senderos de calidad en la totalidad de sus partidos y comunas, con indicadores de SAIFI y SAIDI significativamente por debajo de los parámetros regulatorios” y “confirma la tendencia de mejora del servicio sostenida desde 2017”.

Por su parte, en Edesur “la evidencia configura lo que este informe denomina la paradoja regulatoria: el primer año de la RQT exhibe una recomposición tarifaria nominal del orden del 29–34% para la gran mayoría de las categorías, simultánea con un deterioro de los indicadores de calidad respecto al semestre anterior y un incumplimiento de los senderos (en SAIFI y SAIDI) en 23 de 24 partidos y comunas del área de concesión”.

Como ejemplo, el IAETES subrayó que un usuario residencial N2 (bajo ingresos) de Edesur de las localidades de Cañuelas o San Vicente pagó la factura eléctrica más cara de su historia en el mismo semestre en que bajaron los indicadores de calidad del servicio. En otras palabras, sufrió más cortes y durante un período más prolongado cada uno.

Además, el informe de IAETES advierte sobre Edesur que “esta ecuación —mayor tarifa, peor servicio— plantea serias tensiones con el principio de razonabilidad tarifaria establecido en el marco regulatorio.

Las zonas más críticas

El informe destaca las zonas con los peores indicadores de calidad del servicio en el Semestre 58. La localidad de San Vicente es la que tiene peores indicadores de cantidad de cortes ya que superó el sendero SAIFI en un 710%. En total, 22,67 interrupciones promedio por usuario en el semestre, es decir, un corte cada ocho días.

Luego siguen Cañuelas con 38,57 horas de cortes semestrales y Florencio Varela, Esteban Echeverría y Presidente Perón, “que son también los partidos con mayor vulnerabilidad socioeconómica del conurbano bonaerense”. “El contraste entre distribuidoras es estructural, no marginal”. Edenor operó en el Semestre 58 con un SAIFI de 1,45 y un SAIDI de 3,52 horas, valores que representan el 45% y el 30% por debajo de los límites regulatorios respectivos”.

En tanto, Edesur registró un SAIFI de 5,04 -243% por encima del parámetro- y un SAIDI de 11,06 horas -190% por encima del objetivo-. “Esto representa un deterioro respecto al semestre 57”, concluye el informe.

Por último, IAETES destaca que “con el mismo marco regulatorio y planes de inversión de magnitud comparable en valores absolutos, las dos distribuidoras presentan perfiles de cumplimiento radicalmente distintos en los rubros críticos. Edenor ejecutó las redes de Media Tensión al 98–184%, mientras que Edesur las ejecutó al 58–72%. Edenor superó sus metas en subestaciones Alta y Media Tensión (AT/MT) en un 135%, mientras que Edesur no tenía metas comprometidas en ese rubro y ejecutó 5 MVA sin plan previo”.