Los bomberos mantienen bajo control los incendios en Francia mientras la ola de calor se intensifica

Los bomberos se toman un descanso durante la respuesta a un incendio, en medio de las condiciones de sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia, en Lanton, departamento de Gironda, Francia

Por Yves Herman y ​Janis Laizans

BURDEOS, Francia, 29 jul (Reuters) - Los bomberos franceses mantuvieron bajo control durante la noche un gran incendio al ‌oeste de Burdeos que ‌había provocado evacuaciones masivas, ante la previsión de un aumento de las temperaturas y de los vientos, que se espera que aviven los incendios el miércoles.

"La noche ha transcurrido con tranquilidad; el incendio sigue bajo control esta mañana, y durante la noche se han sofocado rápidamente varios rebrotes", dijo ​Sophie Brocas, prefecta ⁠del departamento de Gironda, en una publicación en la ‌red social X a las 0400 GMT del ⁠miércoles.

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El incendio en la zona de ⁠las Landas, al oeste de Burdeos, un popular destino turístico, ha devastado 42.000 hectáreas de bosques, principalmente de pinos, tras ⁠una grave sequía provocada por una serie de olas ​de calor.

Tras una semana de lucha contra ‌el fuego, los equipos de ‌bomberos, con el apoyo de sus compañeros europeos, han ⁠logrado contener el incendio. Sin embargo, se prevé que otra ola de calor, la cuarta de este verano boreal, agrave la situación en las próximas horas.

Se espera que las ​temperaturas en ‌la zona alcancen un máximo de 42 ºC el miércoles, según Météo-France, mientras que los vientos secos del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde probablemente avivarán las llamas, señaló Brocas.

Francia está ⁠atravesando una temporada de incendios sin precedentes. La superficie quemada ya ha superado el récord anterior, registrado en 2022.

La región de las Landas está cubierta de bosques de pinos, que se vuelven altamente inflamables cuando están secos. El incendio ha arrasado varios cientos de viviendas.

Las autoridades han evacuado a unas 220.000 personas, ‌entre turistas y residentes locales, ya que el fuego amenazaba la península de Cap Ferret, en la costa atlántica, a la que sólo se puede acceder por una única ruta. Cientos de personas partieron en transbordadores fletados especialmente para la ocasión.

Se permitió ‌el regreso de varios miles de personas al sur de la región, una vez que los bomberos extinguieron un pequeño incendio cerca ‌de la ⁠localidad de Biscarrosse.

Varias empresas situadas en las afueras de la histórica ciudad de Burdeos cerraron sus ​instalaciones de forma preventiva, ya que las llamas se acercaron hasta a 15 kilómetros del área metropolitana.

Con información de Reuters