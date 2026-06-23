El portaaviones más avanzado de China atraviesa el estrecho de Taiwán, según Taipéi

Ilustración fotográfica con las banderas de China y Taiwán.

​El Fujian, el portaaviones más nuevo y avanzado de China, atravesó el martes el estrecho ‌de Taiwán, según ‌informó el Ministerio de Defensa taiwanés. Se trata de la primera misión de este tipo en esta delicada vía marítima desde abril.

Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio, informa casi a diario de actividad militar china en torno a ​la isla, ⁠lo que Taipéi interpreta como una campaña de ‌presión continua contra el Gobierno elegido ⁠democráticamente.

En un breve comunicado, el ⁠ministerio afirmó que el Fujian atravesó el estrecho. Las fuerzas armadas utilizaron "métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y ⁠reconocimiento para seguirlo de cerca", añadió el ​ministerio, sin dar más detalles.

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También mostró ‌una fotografía en blanco ‌y negro del buque tomada desde el aire, ⁠aunque no se veían aeronaves en su cubierta. No precisó exactamente dónde ni cómo se tomó la fotografía. El Ministerio de Defensa chino ​no respondió ‌de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral.

Se sabe que la última vez que el Fujian atravesó el estrecho fue a mediados de diciembre, ⁠aunque el Liaoning, el más antiguo de los tres portaaviones chinos, transitó por esa vía marítima en abril.

El Fujian cuenta con una cubierta de vuelo plana y catapultas electromagnéticas para lanzar aviones, lo que lo convierte en un arma naval potencialmente mucho más ‌potente que los dos primeros portaaviones chinos de diseño ruso.

El Fujian es capaz de transportar un número significativamente mayor de cazas a reacción, y con armamento más pesado, que los portaaviones Liaoning y Shandong, ‌que son más pequeños y dependen de rampas para lanzar aeronaves.

China afirma que solo ella tiene soberanía sobre ‌el estrecho, ⁠una importante arteria marítima para el tráfico de mercancías. Taiwán y Estados Unidos ​sostienen que se trata de una vía navegable internacional.

Con información de Reuters