El misterio de las tumbas de pie en San Pedro Norte: el pueblo colonial del Camino Real donde los muertos no descansan bajo tierra

San Pedro Norte es una ciudad del norte de Córdoba ubicada a 177 kilómetros de la capital y es reconocida por albergar a la Capilla San Pedro Viejo, fundada entre los años 1650 y 1690, es decir, una de las iglesias más antiguas de la provincia.

La localidad posee vestigios de la historia argentina y de cómo se forjó la independencia de nuestro país, ya que aquí se encuentra el Camino Real hacia el Alto Perú (hoy Bolivia) por donde pasaron figuras de la talla del General San Martín, Manuel Belgrano, Juan Lavalle y Facundo Quiroga en pleno siglo XIX.

Pero este pueblito rural también destaca por su cementerio local, al que cientos de curiosos llegan para hallar algún tipo de explicación a una serie de particulares tumbas verticales.

Claro, no es ciencia ficción. El cementerio de San Pedro Norte, dispuesto en el Departamento de Tulumba, cuenta con siete sarcófagos construidos en distintos siglos y está en la región mucho antes de la fundación del pueblo en 1864.

Las imágenes demuestran cierta inspiración estética en tradiciones orientales. Una hipótesis sostiene que, previo al siglo XIX, un grupo de comerciantes turcos pasaron por la zona y decidieron enterrar a sus allegados en ese lugar con tumbas especialmente creadas por ellos. Lo cierto es no hay ninguna documentación histórica fehaciente que avale esta teoría.

De hecho, el arquitecto José Luis David Navarro negó que las tumbas tuvieran un estilo definido y que, por el contrario, la construcción es ecléctica. "No son árabes ni turcas. Desde la mirada actual, sería un diseño que deciden los familiares, pero no tiene un estilo definido puro, que pueda aportar datos sobre su construcción”, expresó en diálogo con el sitio Carlos Paz en vivo.

Los pobladores de San Pedro Norte invitan a los turistas a que saquen sus propias conclusiones una vez que visiten el lugar, pues el misterio sobre el origen de estas tumbas verticales parece que, por el momento, permanecerá intacto.

Alojamiento en San Pedro Norte

San Pedro Norte es un pueblo muy pequeño de tan solo 200 habitantes, por tal motivo, las opciones de alojamientos suelen ser hostales y casas de descanso, ideales para estadías tranquilas.

Una de ellas es la Estancia San Pedro Viejo, que entre el siglo XVIII y siglo XIX supo ser una posta por la que pasaron militares para descansar y alimentar a sus animales. Cuenta con una arquitectura tradicional con paredes de adobe que posibilita un verdadero viaje en el tiempo.

Dónde queda San Pedro Norte y cómo se accede al pueblo

San Pedro Norte está a dos horas y media de la ciudad de Córdoba. Se accede por la Ruta Nacional 9 en dirección norte y luego se continúa por la Ruta Nacional 60.

En el último tramo, hay que seguir por un desvío hacia Tulumba avanzando por la Ruta Provincial 18.